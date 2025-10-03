"Ведьмак. Перекресток воронов": эффектная история становления Геральта. Рецензия ITC.ua

Когда Анджей Сапковский внезапно объявил о новой книге во вселенной «Ведьмака», я не то что не поверил, а просто не думал, что это действительно произойдет. Ну, потому что знаете я уже научен господами Патриком Ротфусом и Джорджем Мартином. Автор столько раз говорил, что с сагой покончено, и к адаптациям относился, мягко говоря, прохладно. Но вот в ноябре 2024 года «Перекресток воронов» таки появился в польских магазинах, а с 30 сентября украинцы наконец могут купить этот приквел в переводе Ивана Кулинича от издательства «КСД». Сапковский не просто дописал еще одну историю о ведьмаках — он показал нам, как тот циничный, но благородный Геральт стал именно таким.

"Відьмак. Роздоріжжя круків" 290 грн. Плюсы: хорошее качество издания и жанровая обложка; фирменный стиль автора, ирония, блестящие диалоги; классические темы Сапковского типа моральной неоднозначности, становления героя, человек — монстр; интересный и эмоционально понятный образ молодого Геральта; расширение канона вселенной и органичная интеграция элементов из видеоигр; мастерские описания поединков Купить в "КСД" Минусы: слишком малый объем романа; профессиональная фехтовальная терминология в боях иногда мешает читать; поспешный и скомканный финал Купить в "КСД" 9 /10 Оценка

ITC.ua

«Ведьмак. Перекресток воронов» / Rozdroże kruków

Автор Анджей Сапковский

Издательство «КСД»

язык украинский

Количество страниц 256

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 135×205 мм

Сайт ksd.ua

Это история о 18-летнем Геральте. Наивный парень, который только что покинул Каэр Морхен с головой, забитой теорией, но без всякого представления о том, насколько жестоким может быть реальный мир. Этот юноша начинает свою карьеру под виселицей. Так, уже в начале Геральта хотят повесить за убийство солдата, который пытался изнасиловать крестьянскую девушку. Для молодого идеалиста это было очевидное решение, потому что надо же защитить беззащитную. Вот только в реальном мире за убийство человека наказывают смертью, даже если он последний подонок, а обвиняемый нужный всем ведьмак.

От неминуемой петли юношу спасает Престон Холт — загадочный ведьмак из Школы Змеи. И здесь я должен остановиться на интересном моменте, потому что Сапковский впервые официально включает в книжный канон элементы из видеоигр от CD Projekt RED. Школа Змеи до сих пор существовала только в игре, и хорошо, что автор органично вплел фанатские дополнения в свой оригинальный мир.

Голт становится для Геральта вторым наставником после Весемира, и именно здесь раскрывается настоящая магия книги. Не буквальная магия волшебства и заклинаний — ее здесь немного. Магия в том, как Сапковский показывает взросление и формирование личности. Молодой Геральт постоянно ошибается, причем не просто в тактических вопросах, а в моральном плане. Доверяет не тем людям, ищет добро там, где его нет, и мучительно осознает истину, которую мы все знаем из основной саги и из реальной жизни — человек может быть самым страшным монстром.

По структуре роман напоминает ранние сборники рассказов о Геральте. А они нравятся мне больше всего. Первая половина — серия отдельных приключений и ведьминских контрактов. Казалось бы, знакомая формула, но теперь она работает иначе. Каждое приключение здесь не просто случайный эпизод для развлечения читателя, а важный шаг в становлении мировоззрения будущего легендарного ведьмака. Во второй половине все эти якобы разрозненные истории соединяются в единый сюжет, ведущий к раскрытию тайны Престона Голта и его связи с трагедией в Каэр Морхене.

Я считаю Сапковского хорошим, но переоцененным польским фантастом (потому что как минимум есть Роберт М. Вегнер), однако писать он все же умеет. Автор не просто рассказывает о событиях прошлого, а показывает, как эти события лепят человека, как гончар глину. Геральт учится не только мастерски фехтовать (хотя описания поединков со всей технической терминологией отдельное удивительное наслаждение для любителей деталей), но и понимать человеческую природу во всей ее отвратительности и красоте. Каждое предательство, каждое разочарование отковыривает кусочек юношеского идеализма, делая его чуть больше похожим на того Геральта из основной саги.

Язык книги однозначно в духе лучших образцов прозы Сапковского. Здесь есть все, что характеризует произведения этого писателя: фирменная ирония, остроумные диалоги, изысканное сочетание высокого стиля и латыни с уличным разговором. Автор точно не потерял своего уникального голоса.

Важным моментом в «Перекресток воронов» является расширение канона вселенной. Мы наконец узнаем настоящие подробности о резне в Каэр Морхене, о том, откуда взялся антиведьмацкий трактат, почему Геральт начал называться «из Ривии» и почему, черт возьми, всех своих лошадей он называет Сплетней! Это те вопросы, которые, если я не ошибаюсь, мучили фанатов годами. Сапковский дает на них ответы, и делает это элегантно, не превращая книгу в скучный справочник по лору.

Интересно наблюдать, как автор как бы дискутирует с интерпретациями своего мира, появившимися в последние годы. Некоторые моменты в книге прямо противоречат тому, что нам показали в сериалах от Netflix, особенно в неплохих анимационных фильмах «Кошмар Волка» и «Кровное происхождение». У меня сложилось впечатление, что Сапковский решил напомнить всем: это мой мир, и я покажу, как оно было на самом деле.

Теперь немного о персонажах. Престон Холт не просто очередной наставник-ментор с бородой и мудрыми советами. Это сложная, противоречивая личность с собственной трагической историей и темными секретами. Его отношения с Геральтом напоминают классический мотив передачи опыта от старшего к младшему, но Сапковский добавляет сюда столько моральной двусмысленности, что иногда не понимаешь, учит ли Холт Геральта или использует его. Это делает их взаимоотношения значительно интереснее банальной схемы «мудрый мастер + наивный ученик».

Я не могу не сказать и о недостатках книги, и главный из них малый объем. 256 страниц с некоторыми пустыми местами и частыми цитатами на всю страницу ничто для такого амбициозного замысла. Особенно это заметно в финале. Главный антагонист появляется буквально из ниоткуда, а развязка несется так быстро, что не успеваешь переварить все происходящее.

Я постоянно ловил себя на мысли, что у Сапковского было гораздо больше идей, чем смог втиснуть в рамки короткого романа. Но то ли ему было лень, то ли подгоняли издатели, но получилось как получилось.

Еще одной проблемой является неравенство темпа. Первая часть разворачивается неспешно, дает насладиться атмосферой, посмаковать диалогами, а дальше финал несется как сумасшедший. Некоторые сюжетные линии обрываются, не успев развиться, а персонажи, которые могли бы стать интересными, остаются картонными фигурками на заднем плане.

Впрочем, все эти недостатки блекнут перед главным плюсом — эта книга действительно ощущается как «Ведьмак». Не как попытка заработать на былой славе, не как вынужденный коммерческий проект, а как естественное продолжение истории, написанное с любовью и пониманием.

Сапковский не потерял ощущение своего мира и своих персонажей. Он помнит, что лучшие истории о Геральте не о том, как он рубит головы монстрам, а о выборе между различными оттенками серого в мире, где черное и белое существуют только в теории.

Как и вся серия, новинка «Перекресток воронов» вышла в издательстве «КСД». Качество книги хорошее, у нее есть жанровая привлекательная обложка, которая сразу показывает что это такое и о ком. Качество бумаги хорошее, она желтоватая. Но ляссе не завезли, однако есть карта мира на форзацах. Также мне было неудобно читать шрифт без засечек, но это все вкусовщина. И привыкаешь через десяток страниц.