Акции Tesla резко взлетели на фоне отличного квартального отчета и запуска Gigafactory 3





Поздно вечером 23 октября Tesla опубликовала отчет за третий квартал 2019 финансового года, который оказался для компании очень успешным, особенно после неутешительного второго квартала и ухода сооснователя и технического директора Джеффри Штробеля. Как мы уже рассказали в предыдущей новости, Tesla вышла из минуса, запустила линию по сборке Model 3 на Gigafactory 3 в Шанхае, причем с опережением графика, и перенесла старт производства Model Y на квартал раньше. Реакция инвесторов и фондового рынка оказалось ровно такой, как и можно ожидать — акции Tesla резко пошли вверх.

Если на закрытии основной биржевой сессии на бирже NASDAQ 23 октября за одну ценную бумагу Tesla давали $254,68, то после публикации отчета на внебиржевых торгах в течение часа акции взлетели в цене почти на 20%, до $308,4.

Если же взглянуть на динамику изменения стоимости акций Tesla с начала года, то можно заметить, что до максимального значения в $376,79 (столько акции Tesla стоили в декабре 2018 года) еще далеко. Но если тенденция сохранится, то акции Tesla вполне могут обновить максимум ($379,49) с момента выхода на биржу.