Американская киносеть AMC раскрыла хронометраж четвертых «Мстителей» — 3 часа 2 минуты
Американская сеть кинотеатров AMC поделилась точным хронометражем горячо ожидаемой четвертой части Avengers: Endgame / «Мстители: Финал», являющейся продолжением картины Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности» 2018 года и завершающей третью фазы Marvel Cinematic Universe.
Итак, хронометраж Avengers: Endgame составит 3 часа 2 минуты. Таким образом, картина побьет предыдущий рекорд Avengers: Infinity War (2 часа 29 минут) и станет самым продолжительным фильмом Marvel.
Продолжительность предыдущих фильмов Marvel Studios:
- «Железный человек» — 2 часа 6 минут
- «Железный человек 3» — 2 часа 10 минут
- «Чёрная Пантера» — 2 часа 14 минут
- «Первый мститель: Другая война» — 2 часа 16 минут
- «Стражи Галактики. Часть 2» — 2 часа 16 минут
- «Мстители: Эра Альтрона» — 2 часа 21 минута
- «Мстители» — 2 часа 23 минуты
- «Мстители: Война бесконечности» — 2 часа 29 минут
Таким образом, по продолжительности четвертые «Мстители» сравнимы с «Властелином колец: Две крепости» (2 часа 59 минут), но уступают заключительной части трилогии «Возвращению короля» (3 часа 21 минута).
В Украине Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» выйдет 25 апреля.