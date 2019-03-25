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Американская киносеть AMC раскрыла хронометраж четвертых «Мстителей» — 3 часа 2 минуты
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Американская киносеть AMC раскрыла хронометраж четвертых «Мстителей» — 3 часа 2 минуты

Американская киносеть AMC раскрыла хронометраж четвертых «Мстителей» — 3 часа 2 минуты

Американская сеть кинотеатров AMC поделилась точным хронометражем горячо ожидаемой четвертой части Avengers: Endgame / «Мстители: Финал», являющейся продолжением картины Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности» 2018 года и завершающей третью фазы Marvel Cinematic Universe.

Итак, хронометраж Avengers: Endgame составит 3 часа 2 минуты. Таким образом, картина побьет предыдущий рекорд Avengers: Infinity War (2 часа 29 минут) и станет самым продолжительным фильмом Marvel.

Продолжительность предыдущих фильмов Marvel Studios:

  • «Железный человек» — 2 часа 6 минут
  • «Железный человек 3» — 2 часа 10 минут
  • «Чёрная Пантера» — 2 часа 14 минут
  • «Первый мститель: Другая война» — 2 часа 16 минут
  • «Стражи Галактики. Часть 2» — 2 часа 16 минут
  • «Мстители: Эра Альтрона» — 2 часа 21 минута
  • «Мстители» — 2 часа 23 минуты
  • «Мстители: Война бесконечности» — 2 часа 29 минут

Таким образом, по продолжительности четвертые «Мстители» сравнимы с «Властелином колец: Две крепости» (2 часа 59 минут), но уступают заключительной части трилогии «Возвращению короля» (3 часа 21 минута).

В Украине Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» выйдет 25 апреля.

Источник: AMC и DTF

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