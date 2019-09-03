Bosch предложила оснащать детские коляски электромоторами





Компания Bosch представила систему электрификации eStroller System для детских колясок, которая не только упрощает подъем коляски в гору, но и остановит транспортное средство, если пользователь отпустит ручку.

Отметим, что детские коляски могут быть сравнительно тяжелыми: помимо веса самой конструкции и ребенка, зачастую их дополнительно утяжеляют многочисленные детские игрушки, что значительно усложняет передвижение, в особенности — на неровных поверхностях и при подъеме в гору. Кроме того, коляски редко оснащаются удобным тормозом, который позволил бы остановить движение, если человек, толкавший коляску, перестал держать ручку.

Для решения этих проблем Bosch представила систему электрификации детских колясок: она состоит из двух электромоторов, расположенных в задних колесах, и нескольких сенсоров, которые анализируют дорогу на пути следования коляски. Система неспособна ездить самостоятельно, но помогает пользователю, к примеру, с меньшими усилиями толкать коляску в гору или спускать ее по уклону вниз. Кроме того, решение оборудовано автоматическим тормозом, который срабатывает сразу же, как только пользователь отпускает ручку.

Питание для электромоторов и другой электроники инженеры реализовали при помощи съемной литий-ионной батареи, заряда которой хватит примерно на 14,5 километра пути с постоянно включенным мотором. При этом если аккумулятор разрядится, а запасной батареи и розетки под рукой нет, то ничего страшного — коляска может продолжить путь и без помощи электромоторов традиционным толкательным способом.

Отметим, что для удобства инженеры предусмотрели также синхронизацию умной коляски с приложением на смартфоне через Bluetooth. ПО позволяет следить за зарядом батареи и оставшимся временем пути и одобрять включение мотора. Кроме того, с помощью программы можно поставить сигнализацию на случай угона коляски и заблокировать педаль блокировки на коляске в нажатом состоянии. Любопытно, что из соображений безопасности без предварительного «одобрения» со стороны приложения самостоятельно активироваться может только система автоматического тормоза.

По словам разработчиков, технологию можно адаптировать как для стандартных колясок, рассчитанных на одного ребенка, так и для двойных колясок.

Напоследок уточним, что сама Bosch не собирается выпускать и продавать коляски, оснащенные представленной системой: вместо этого компания будет поставлять такие моторы сторонним производителям, которые занимаются производством товаров для детей. Первую электроколяску с решением от Bosch в следующем году должна выпустить компания Emmaljunga. Ее стоимость пока не называется.

Источник: N+1