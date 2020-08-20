Фильм «Гарри Поттер и Философский камень» преодолел планку в $1 млрд сборов спустя почти 20 лет после выхода (благодаря коронавирусу и перезапуску в Китае)





Перезапуск системы кинопроката после долгого простоя из-за карантиннных ограничений в связи с COVID-19 привел к интересному побочному эффекту. Благодаря тому, что сети тестируют готовность зрителей вернуться в кинотеатры на старых релизах, эти фильмы получили шанс увеличить свои сборы. Одним из самых ярких примеров стал «Гарри Поттер и Философский камень» / Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, который в свое время остановился буквально за шаг до отметки в $1 млрд сборов, а теперь таки перешагнул ее.

Первая часть серии из восьми фильмов по циклу книг Дж. К. Роулинг вышла в далеком 2001 году и собрала $974 млн в международном прокате. На прошлой неделе фильме перевыпустили в Китае в форматах 3D и IMAX, только за один уикэнд собрав $13,6 млн с 16,000 кинозалов. В итоге общая сумма киносборов выросла до отметки $1,001 млрд, что позволило картине «Гарри Поттер и Философский камень» войти в «клуб миллиардеров».

Отметим, что до этого момента единственным фильмом из всей серии приключений Гарри Поттера, которому удалось собрать в прокате свыше $1 млрд была финальная часть «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» / Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, которая получила $1,34 млрд в 2011 году.

Суммарно вся серия Harry Potter из восьми фильмов собрала в международном прокате $7,74 млрд.

Источник: Variety