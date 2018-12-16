ИИ-селекция снизит зависимость фермеров от ГМ-культур

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Генномодифицированные растения появились на рынке в конце прошлого века и с тех пор успели обрести огромную популярность: только в США ГМ-сорта ныне составляют более 90% производимой кукурузы, сои и хлопка.

Благодаря генной модификации ученые могут придать растению самые разные характеристики, от устойчивости к засухе до повышенной урожайности. До сих пор ни один другой подход не мог конкурировать с использованием генного редактирования. Однако, альтернатива все-таки существует.

Речь идет о так называемой «вычислительной селекции». Используя алгоритмы искусственного интеллекта, способные на основе биг-дата предсказывать и при помощи датчиков регулировать свойства выращиваемых растений путем изменения параметров окружающей среды, фермеры и агрономы смогут выводить растения со свойствами, характерными для ГМ-сортов.

Одна из компаний, чей бизнес основан на вычислительной селекции — Hi Fidelity Genetics. Стартап фокусируется на таких культурах, как соя и кукуруза, производство семян которых почти целиком контролируется гигантскими компаниями типа Monsanto и DuPont. Недавно инженеры-новаторы получили финансирование в размере $8,5 млн.

В компании отмечают, что гиганты агробизнеса завышают цены на гибридные семена. Предлагая инструменты для выращивания собственных немодифицированных семян, Hi Fidelity Genetics сделает качественные растения более доступными и снизит зависимость от ГМО-культур.

«С начала нулевых цены на кукурузные семена росли в 2,5 раза быстрее, чем цены на кукурузу, что негативно сказалось на прибыльности фермерских хозяйств, — говорит Клэй Митчелл, один из инвесторов HFG. — Технологии Hi Fidelity Genetics в перспективе позволят без особых проблем выращивать высококлассные сорта кукурузы, нацеленные на рынок, не связанный с ГМО, который имеет самые низкие нормативные барьеры».

Источники: ZDNet, hightech.plus