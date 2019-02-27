Блоги
Изобретен шприц, который точно «знает», когда нужно остановить введение иглы
14

Изобретен шприц, который точно «знает», когда нужно остановить введение иглы

Изобретен шприц, который точно «знает», когда нужно остановить введение иглы

Чтобы сделать точный укол с помощью обычного шприца, необходим специалист высокого класса. Но даже он может совершить ошибку, которая приведет к непоправимым последствиям, особенно если речь об инъекциях в такие деликатные места, как глаза или подкожная клетчатка между кожей и мышцами. Обезопасить пациентов от человеческого фактора взялись специалисты из Женской больницы в Бостоне, США.

Как сообщается, исследователи разработали интеллектуальный инжектор i2T2 (intelligent-injector for tissue-targeting), оснащенный датчиком, измеряющим уровень давления иглы, когда та проходит через разные типы биологических тканей с разной плотностью. В обычном шприце нажатие на поршень вызывает впрыск лекарства. В i2T2 оно используется для погружения иглы в ткани пациента. Когда давление меняется, устройство понимает, что ткань проколота, и оповещает об этом медика. При этом игла мгновенно останавливается, а дальнейшее нажатие на поршень приводит уже не к ее движению, а к внедрению лекарства.

Прежде всего разработчиков интересует применение i2T2 для особенно сложных инъекций в ткани глаза, точнее говоря, в перихориоидальное пространство — узкую щель с внутренней стороны глазного яблока, расположенную между его сосудистой оболочкой и склерой. Чтобы доставить в нее лекарство и не повредить в процессе сетчатку, игла должна проколоть тончайшую склеру — ее толщина составляет менее одного миллиметра — и тут же остановиться.

Эксперименты на животных и доклинические испытания подтвердили эффективность и безопасность решения: система срабатывала надежно и точно в широком диапазоне размеров глаз, толщины склеры и внутриглазного давления.

Сверх того, умная игла продемонстрировала свою эффективность и в других сложных случаях. Так, с ее помощью удалось сделать инъекцию в эпидуральное пространство, прилегающее к спинному мозгу, не повредив нервные пути, и в подкожную клетчатку между кожей и мышцами. Кроме того, используя i2T2, ученые успешно доставили внутрь глаза стволовые клетки. Важно, что во всех случаях от персонала, осуществляющего вмешательство, не требовались дополнительные тренировки и квалификация.

О том, когда исследователи перейдут к испытания на людях, пока не известно.

Источник: hightech.plus

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить