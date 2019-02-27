Изобретен шприц, который точно «знает», когда нужно остановить введение иглы

Чтобы сделать точный укол с помощью обычного шприца, необходим специалист высокого класса. Но даже он может совершить ошибку, которая приведет к непоправимым последствиям, особенно если речь об инъекциях в такие деликатные места, как глаза или подкожная клетчатка между кожей и мышцами. Обезопасить пациентов от человеческого фактора взялись специалисты из Женской больницы в Бостоне, США.

Как сообщается, исследователи разработали интеллектуальный инжектор i2T2 (intelligent-injector for tissue-targeting), оснащенный датчиком, измеряющим уровень давления иглы, когда та проходит через разные типы биологических тканей с разной плотностью. В обычном шприце нажатие на поршень вызывает впрыск лекарства. В i2T2 оно используется для погружения иглы в ткани пациента. Когда давление меняется, устройство понимает, что ткань проколота, и оповещает об этом медика. При этом игла мгновенно останавливается, а дальнейшее нажатие на поршень приводит уже не к ее движению, а к внедрению лекарства.

Прежде всего разработчиков интересует применение i2T2 для особенно сложных инъекций в ткани глаза, точнее говоря, в перихориоидальное пространство — узкую щель с внутренней стороны глазного яблока, расположенную между его сосудистой оболочкой и склерой. Чтобы доставить в нее лекарство и не повредить в процессе сетчатку, игла должна проколоть тончайшую склеру — ее толщина составляет менее одного миллиметра — и тут же остановиться.

Эксперименты на животных и доклинические испытания подтвердили эффективность и безопасность решения: система срабатывала надежно и точно в широком диапазоне размеров глаз, толщины склеры и внутриглазного давления.

Сверх того, умная игла продемонстрировала свою эффективность и в других сложных случаях. Так, с ее помощью удалось сделать инъекцию в эпидуральное пространство, прилегающее к спинному мозгу, не повредив нервные пути, и в подкожную клетчатку между кожей и мышцами. Кроме того, используя i2T2, ученые успешно доставили внутрь глаза стволовые клетки. Важно, что во всех случаях от персонала, осуществляющего вмешательство, не требовались дополнительные тренировки и квалификация.

О том, когда исследователи перейдут к испытания на людях, пока не известно.

Источник: hightech.plus