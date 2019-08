Нил Бломкамп покинул режиссерское кресло фильма RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа» из-за несовместимости графиков съемок

Год назад фанатов олдскульных боевиков порадовала новость о том, что талантливый режиссер Нил Бломкамп (District 9, Chappie, Elysium) снимет фильм RoboCop Returns / «Возвращение Робокопа». К сожалению, в расписании Нила не нашлось времени на съемки, а студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) не захотела ждать пока автор освободится, так что Бломкамп официально покидает проект.

Информацию опубликовал сам Нил Бломкамп в своем twitter, отметив, что в данный момент снимает новый хоррор/триллер, а студия хочет незамедлительно запустить процесс съемки нового Робокопа. Судя по всему, стороны разошлись полюбовно, так как режиссер сообщил, что с радостью посмотрит RoboCop Returns в кинотеатре вместе с другими фанатами.

Off Robocop. I am shooting new horror/thriller and MGM can’t wait/ need to shoot Robocop now. Excited to watch it in theaters with other fans. N

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) August 15, 2019