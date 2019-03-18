Продолжение научного-популярного сериала «Космос» (Possible Worlds / «Возможные миры») с Нилом Тайсоном все-таки выйдет на экраны

Стало известно, что телекомпании Fox и National Geographic завершили внутреннее расследование в отношении Нила Деграсса Тайсона в связи с ранее выдвинутыми против знаменитого астрофизика и телеведущего обвинениями в сексуальных домогательствах. По его итогам они приняли решение дать зеленый свет обоим проектам с участием телеведущего. Конечно же, речь о долгожданном продолжении сериала Cosmos с подзаголовком Possible Worlds / «Возможные миры» и новых эпизодах шоу StarTalk / «Звезды говорят».

Оставшиеся 13 выпусков StarTalk выйдут на National Geographic уже в следующем месяце. Что же касается Cosmos: Possible Worlds, сейчас руководство обоих телеканалов определяется с новой датой выхода шоу в эфир. Напомним, первоначально премьера продолжения одной из лучших документальных научно-популярных передач про космос планировалась на этот месяц. Но после обвинений в сексуальных домогательствах и насилии, выдвинутых в адрес астрофизика Нила Деграсса Тайсона, сначала National Geographic, а затем и Fox убрал Cosmos: Possible Worlds из расписания.

Приводить какие-либо подробности касательно результатов расследования Fox и National Geographic отказались, отметив, в официальном заявлении, что «больше добавить им нечего». Но нас прежде всего интересовала судьба шоу и то, что его не похоронили, не может не радовать.

Источник: Variety