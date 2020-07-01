Rivian показала видео пустынных испытаний электропикапа Rivian R1T (и оно действительно впечатляет)

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Пока создатели других американских электрических пикапов проводят презентации (Lordstown Endurance), открывают предзаказы (Nikola Badger) и хвастаются теоретической способностью плавать (Tesla Cybertruck), ребята из Rivian устраивают пустынные покатушки в Аризоне. И снятый ими ролик вызывает настолько жгучее желание прокатиться на Rivian R1T, которое пока не смогли повторить их конкуренты, несмотря на старания и рекламные бюджеты.

А вот короткие «клипы» с самыми яркими моментами:









Отметим, что ранее разработчики пикапа Rivian R1T и кроссовера Rivian R1S показали, как их электромобили совершают «танковый разворот». Такой фокус возможен благодаря четырем двигателям с раздельным управлением, так что не все из вышеупомянутых пикапов смогут повторить такой трюк.

Напомним, что из-за коронавируса старт серийного производства электромобилей Rivian перенесли на 2021 год. Суммарная мощность двигательной установки моделей составляет от 300 до 562 кВт, также будет доступно три варианта емкости батареи: 105 кВтч (370 км), 135 кВтч (480 км) и 180 кВтч (640 км).

Источник: InsideEV’s