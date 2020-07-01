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Rivian показала видео пустынных испытаний электропикапа Rivian R1T (и оно действительно впечатляет)

Rivian показала видео пустынных испытаний электропикапа Rivian R1T (и оно действительно впечатляет)

Rivian показала видео пустынных испытаний электропикапа Rivian R1T (и оно действительно впечатляет)


Пока создатели других американских электрических пикапов проводят презентации (Lordstown Endurance), открывают предзаказы (Nikola Badger) и хвастаются теоретической способностью плавать (Tesla Cybertruck), ребята из Rivian устраивают пустынные покатушки в Аризоне. И снятый ими ролик вызывает настолько жгучее желание прокатиться на Rivian R1T, которое пока не смогли повторить их конкуренты, несмотря на старания и рекламные бюджеты.

А вот короткие «клипы» с самыми яркими моментами:



Отметим, что ранее разработчики пикапа Rivian R1T и кроссовера Rivian R1S показали, как их электромобили совершают «танковый разворот». Такой фокус возможен благодаря четырем двигателям с раздельным управлением, так что не все из вышеупомянутых пикапов смогут повторить такой трюк.

Напомним, что из-за коронавируса старт серийного производства электромобилей Rivian перенесли на 2021 год. Суммарная мощность двигательной установки моделей составляет от 300 до 562 кВт, также будет доступно три варианта емкости батареи: 105 кВтч (370 км), 135 кВтч (480 км) и 180 кВтч (640 км).

Источник: InsideEV’s

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