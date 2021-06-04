Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд по дрэг-рейсингу — она преодолела четверть мили за 9,2 секунды





О том, что новейшая Tesla Model S Plaid прошла четверть мили (402 метра) за рекордно короткое время в 9,2 секунды, заявил ведущий шоу Jay Leno’s Garage на CNBC и коллекционер машин Джей Лено, который вместе с другими приглашенными гостями присутствовал на гоночном треке во время заезда.

В начале 2021 года Tesla представила обновленные автомобили Model S и Model X, выделяющиеся, в числе прочего, новым U-образным рулем, напоминающим «штурвал» гоночных болидов Формулы-1. В линейке Model S предыдущий топовый вариант Model S Performance заменила версия Model S Plaid с тремя электромоторами (мощность — 1034 лошадиные силы, разгон до 60 миль в час — за 1,99 секунды, максимальная скорость — 322 км/ч, дальность хода 628 километров), которая изначально дебютировала на сентябрьской батарейной презентации Battery Day.

Прототипы Model S Plaid, как на заглавном фото от The Killowatts, активно наматывали круги на гоночных треках в Калифорнии последние несколько месяцев. В очередном выпуске подкаста Spike’s Car Radio, вышедшем на Apple Podcasts 2 июня, Джей Лено рассказал, что в мае на гоночной трассе Famoso Raceway в Бейкерсфилде лично видел, как Tesla Model S Plaid установила новый рекорд по дрэг-рейсингу — автомобиль прошел стандартные четверть мили (402 метра) за 9,247 секунды. Скорость на выходе составила 244,62 километра в час. Этот результат официально запротоколировал представитель Национальной ассоциации драг-рейсинга NHRA.

Как отмечает Electrek, далеко не каждый серийный автомобиль способен проехать четверть мили менее чем за 10 секунд, особенно среди четырехдверных семейных моделей. Можно вспомнить про Rimac Nevera, который буквально недавно проехал четверть мили за 8,6 секунды. Но рекорд не был зафиксирован уполномоченными организациями. К тому же, Rimac Nevera — это двухместный 1914-сильный гиперкар за $2+ млн, который выйдет ограниченной партией из 150 экземпляров.

Топ-10 самых быстрых серийных автомобилей в дрэг-рейсинге на четверть мили.

Как можно видеть, большинство из самых быстрых серийных дрэгстеров — это суперкары за 1 миллион долларов, тогда как цена Model S Plaid стартует от 120 000 долларов.

Tesla запланировала на 10 июня специальное мероприятие, посвященное фактическому началу продаж Model S Plaid. Ожидается, что на нем производитель и объявит о достижении нового рекорда. Если помните, в прошлом году Lucid Air побил Tesla Model S на дистанции четверть мили с результатом 9,9 с.