Том Харди вернется к своей роли в фильме Веном 2, а кроме Карнажа (Вуди Харрельсон) в картине также может появиться Человек-паук (Том Холланд)





Кинопродюсер Эми Паскаль официально заявила, что Том Харди вернется к роли Венома в фильме Venom 2, дата премьеры которого все еще не объявлена. Более того, она намекнула, что в сиквеле может появиться Человек-Паук в исполнении Тома Холланда.

Вряд ли кого-то удивило желание Sony Pictures снять продолжение картины, собравшей в прокате $855 млн при бюджете в $100 млн. Более того, еще год назад ходили слухи, что контракт Тома Харди изначально предусматривал съемки в трех фильмах о Веноме. Однако теперь информация о сиквеле подтверждена официально, так что фанаты могут быть спокойны.

Веном, Человек-паук и Карнаж

Роль антагониста в сиквеле сыграет Вуди Харрельсон, который засветился в сцене после титров, прямо указав на свое истинное имя — Клетус Кэседи или Carnage. В конце первой части этот серийный убийца находится в тюрьме, но обещает устроить городу тот самый Carnage (кровавую бойню).

С учетом того, что это не просто псих, а еще один симбиот, легкой победы Венома не предвидится. Ну, а так как по комиксам Carnage является не только врагом Венома, но и одним из самых серьезных противников Человека-Паука, появление этого супергероя хотя бы в небольшой сцене выглядит весьма логичным.

Веном и Морбиус

Интересно, что следующей экранизацией комиксов Marvel от Sony станет фильм Morbius / «Морбиус», в котором Джаред Лето сыграет роль «живого вампира». Этот фильм запланирован на 10 июля 2020 года. В свою очередь Веном 2 скорее всего выйдет в прокат 2 октября 2020 года, так что первый трейлер проекта мы можем увидеть уже до конца текущего года.

Источник: EW