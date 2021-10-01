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Как мы уже рассказывали, первые серийные электропикапы Rivian R1T наконец начали доставлять заказачикам. И один из владельцев новинки сходу решил испытать приобретение в легендарном среди «джипперов» месте, взобравшись на гору через «Врата Ада».

Данный маршрут находится в городке Моаб на востоке штата Юта (США), причем на первый взгляд это скорее извивистое ущелье, чем дорога. Тем не менее энтузиасты внедорожного движения регулярно пытаются преодолеть этот подъем, используя подготовленные автомобили. Примечательно, что водитель использовал стоковый экземпляр Rivian R1T с фирменными шинами All-Terrain без дополнительных улучшений.

Электропикапу Rivian R1T удалось взобраться по трассе благодаря сразу нескольким особенностям. Во-первых, автомобиль использует сразу четыре электродвигателя с суммарной мощностью до 750 л.с., которые обеспечивают достаточную мощность и управляемый полный привод. Во-вторых, благодаря батареям в днище корпуса центр тяжести заметно ниже ДВС-моделей, а значит модели не грозит опрокидывание. Против электропикапа играла довольно длинная база, но даже здесь ему удалось избежать вывешивания на вертикальных изгибах траектории.

Напомним, что ранее мы показывали как Rivian R1T предолевает пустынные барханы, метровую водную преграду и разворачивается на месте, используя прием «танковый разворот».

Источник: Paddle Pedal Pedals