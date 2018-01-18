Второй трейлер фильма Tomb Raider / «Расхитительница гробниц» с Алисией Викандер в роли Лары Крофт

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Киностудия Warner Bros. выложила в сеть второй официальный трейлер нового фильма о приключениях Лары Крофт, сюжет которого основан на играх Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider от Square Enix.

Напомним, что в первой части перезапуска франшизы Лара Крофт еще на матерая “расхитительница гробниц”, а молодая девушка без определенной цели в жизни, которая спустя рукава учится в колледже и еле зарабатывает на съемную квартиру, подрабатывая мотокурьером. Впрочем, дело приобретает совсем другой оборот, когда Лара решает найти отца, пропавшего 7 лет назад во время исследования таинственного острова рядом с Японией.

Отметим, что помимо Алисии Викандер, хорошо знакомой любителям фантастики по роли андроида Авы в фильме “Ex Machina” (она также отметилась в “Джейсоне Борне”, “Агентах А.Н.К.Л.”, “Девушке из Дании”), фильм не может похвастать достаточно известным актерским составом. Можно упомянуть разве что вечного актера второго плана Уолтона Гоггинса, тогда как имена Дэниела Ву, Доминика Уэста и Ханны Джон-Кеймен вряд ли о чем-то скажут обычному зрителю.

Срежиссирует ленту Роар Утхауг, а сценарий напишет Женева Робертсон-Дуорет, премьера фильма состоится 15 марта 2018 года. Отметим, что до этого вышло два фильма серии Tomb Raider – «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (2003 год), главную роль в которых сыграла Анджелина Джоли.

P.S. Еще после выхода первого трейлера издание IGN сравнило кадры будущего фильма с игрой Tomb Raider (2013), показав, что у этих проектов действительно много общего в визуальном плане:

Источник: Warner Bros.