Вышел новый трейлер боевика Mission: Impossible — Fallout / «Миссия Невыполнима: Фоллаут»

Компания Paramount Pictures опубликовала второй трейлер очередной части франшизы Mission Impossible. Шестая по счету картина с подзаголовком Fallout / «Фоллаут» расскажет о новом «невыполнимом» задании агента Итана Ханта в исполнении Тома Круза, а также продемонстрирует, ради чего Генри Кавилл (исполнитель роли Супермена) отказался сбривать свои усы.

Детали сюжета все еще остаются тайной, однако судя по всему герой Тома Круза будет спасать человечество от ядерной угрозы. Сам процесс порадует любителей экшена, так как в фильме присутствуют и погони на автомобилях и вертолетах и кулачные бои и прыжки из окон и самолетов (кстати, во время одного из них Том Круз сломал себе ногу).

Кроме Тома Круза и Генри Кавилла в фильме снялись Ребекка Фергюсон («Живое»), Винг Реймз («Криминальное чтиво»), Саймон Пегг («Типа крутые легавые», «Армагеддец») и Мишель Монахэн («Настоящий детектив»). Режиссером картины выступил все тот же Кристофер МакКуорри, который отвечал за предыдущий фильм серии «Миссия невыполнима: Племя изгоев» / Mission: Impossible — Rogue Nation, а также снял еще одну картину с Томом Крузом — «Джек Ричер» / Jack Reacher (2012).

Премьера фильма «Миссия Невыполнима: Фоллаут» / Mission Impossible: Fallout в Украине состоится 26 июля 2018 года.

Источник: Paramount Pictures