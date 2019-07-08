Японское подразделение Uber Eats начало активно нанимать пенсионеров в качестве курьеров

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Uber Eats в Японии стал нанимать пожилых людей для доставки заказов. Об этом Bloomberg рассказал исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

По его словам, в отличие от молодых курьеров, доставляющих заказы на скутерах и велосипедах, работающие в Uber Eats пенсионеры предпочитают ходить пешком, поскольку рассматривают работу в том числе как тренировку.

«Этот подход пока практикуется только в Японии. Сейчас мы думаем, как распространить его на остальной мир», — указал Хосровшахи.

Помимо этого, он отметил, что Uber Eats — эффективный инструмент для знакомства местных потребителей с брендом Uber, а также заявил, что сервис для доставки еды в Стране восходящего солнца «пользуется огромным успехом». Источники Bloomberg сообщают, что Uber планирует увеличить штат японского подразделения Uber Eats на 30% в течение 2020 года.

Напоследок отметим, что несмотря на то, что безработица в Японии находится на уровне 2,4%, ситуация на местном рынке труда остается напряженной из-за неуклонного старения населения: так, в 2012 году продажи подгузников для взрослых здесь превзошли продажи подгузников для детей.

Источник: VC