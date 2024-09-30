Украинский трейлер фильма «Громовержцы*» — о команде неудачников из MCU во главе с депрессивной киллершей Флоренс Пью

Вышел официальный украинский трейлер фильма «Громовержцы*» — нового супергеройского экшена Marvel о команде неудачников из MCU во главе с депрессивной киллершей Еленой Беловой.

Кроме главной героини, которую играет Флоренс Пью, фильм «Громовержцы*» возвращает на экран других известных персонажей Marvel: Баки Барнса (Себастиан Стэн), Красного Стража (Дэвид Харбор), Джона Уокера (Уайатт Рассел), Надзирателя (Ольга Куриленко), Призрака (Ханна Джон-Кеймен) и Валентину Аллегру де Фонтейн (Джулия Луис-Дрейфус), а также несколько новых интересных лиц.

Концепция фильма, как справедливо отмечалось в предыдущей новости с оригинальным трейлером «Громовержцев*», напоминает «Грязную дюжину» или «Отряд самоубийц» от DC, где команда супергероев-неудачников (или злодеев) отправляется на опасные задания, которые им назначает правительство.

Срежиссировал фильм Джейк Шрейер («Робот и Фрэнк»), а продюсерами выступили Кевин Файги и Скарлетт Йоханссон в частности. В украинских кинотеатрах «Громовержцы*» стартуют 1 мая 2025 года.

Напомним, что ранее Marvel также опубликовала постер фильма, после которого ее заподозрили в использовании ИИ (у Льюиса Пуллмана заметили нестандартное количество пальцев, хотя некоторые говорят, что такой эффект вызвало всего лишь странное расположение руки). В то же время студия по этому поводу до сих пор не предоставила комментариев.

Трейлер

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