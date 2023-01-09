Ровно 16 лет назад Стив Джобс представил первый Apple iPhone

9 января 2007 года генеральный директор Apple Стив Джобс впервые дал миру возможность посмотреть на iPhone, а также заглянуть в кардинально новое будущее персональных компьютеров и коммуникаций.

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«Это не просто гаджет-бестселлер. Он самый влиятельный из всех когда-либо созданных. Инфраструктура, создавшая iPhone, также «включила» дроны, гаджеты для умного дома, носимые устройства и беспилотные автомобили», — написал Wired в ретроспективе первого десятилетия iPhone в 2018 году.

Первый iPhone предлагал сенсорный экран, мощную камеру и легкий доступ в Интернет среди прочего, обеспечивая огромные преимущества по сравнению с тогдашними смартфонами, такими как Blackberry, Moto Q и Palm Treo.

«Иногда появляется революционный продукт, который меняет все», — похвастался Джобс, одетый в свою фирменную черную водолазку, на выставке Macworld Expo в Сан-Франциско, где и представил новое творение Apple.

Соучредитель Apple отметил, что Macintosh в 1984 году «изменил всю компьютерную индустрию», а iPod (представленный в тот же день, 9 января, что и iPhone, но в 2001 году) «изменил всю музыкальную индустрию».

В тот день в 2007 году Джобс сказал, что представит три революционных продукта, среди которых «широкоэкранный iPod с сенсорным управлением» и «прорывное коммуникационное устройство». Аудитория Macworld разразилась овациями, когда он упомянул, что среди предложений есть и мобильный телефон. До 2007 года Apple еще не выходила на стремительно развивавшийся на то время рынок смартфонов, поэтому технические энтузиасты с нетерпением ждали пока новаторский компьютерный гигант появится в сегменте.

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Как оказалось, все три анонсированных позиции объединялись в одном устройстве, которое Джобс назвал словом iPhone.

«Первое поколение iPhone значительно отличалось от тех, которые мы видим в использовании сегодня. С одной стороны, устройство было маленьким – всего 4,5 дюйма на 2,4 дюйма. Для сравнения, iPhone XS Max, выпущенный в 2018 году, имеет диагональ 6,2 дюйма на 3,05 дюйма», — написал Стивен Сильвер для Apple Insider в 2018 году.

Последняя модель Apple iPhone 14 поставляется ныне с 6,7-дюймовой версией.

Первый iPhone не имел никаких сторонних приложений, имел 16 ГБ флэш-памяти и работал только в печально известной медленной и ненадежной сети EDGE GSM AT&T. Однако устройство стало не только важным этапом в развитии будущего поколения смартфонов, но и ознаменовалось необычайной популярностью. Apple продала 6,1 миллиона iPhone первого поколения с момента выпуска продукта для публики 29 июня 2007 до прекращения его производства 15 июля 2008 года.

Первым человеком, купившим первое поколение iPhone считается 59-летний Грег Пэкер — бывший специалист по обслуживанию автомагистралей из Лонг-Айленда. Пэкер стал владельцем новинки, после того, как всю неделю ночевал в палатке перед магазином Apple Store на Пятой авеню в Манхэттене.

В июле 2016 года Apple преодолела отметку в 1 млрд проданных iPhone, а через год отчиталась о преодолении продаж уже в 1,2 млрд смартфонов. В 2021 году продажи iPhone составили 52% от общих продаж Apple в 365 миллиардов долларов. По состоянию на сентябрь 2021 года компания из Купертино реализовала 2 млрд iPhone, и на сегодня в мире используется около 800 миллионов смартфонов Apple – примерно одно устройство на каждые 10 человек на планете.

iPhone и технологический прогресс, который он навязал другим смартфонам, оказали глубокое влияние на образ жизни людей, а также породили новую индустрию разработчиков аксессуаров, приложений и социальных сетей.

«Миллионы людей используют iPhone как единственный компьютер. Это камера, GPS-устройство, музыкальный проигрыватель, коммуникатор, планировщик, общение и платежный инструмент. Это весь мир в нашем кармане», — отмечает Wired.

Жизнь людей изменилась с появлением iPhone и его последователей — встречи с друзьями, посещение концертов или спортивных мероприятий редко обходятся без устройства, которое теперь ведет повседневную хронику: хранит ваши билеты, деньги или медиафайлы. Но принес ли iPhone чистую пользу обществу, еще предстоит выяснить.

«В 2007 году, когда дебютировал iPhone, люди его приветствовали с энтузиазмом. Он рассматривался как еще один полезный способ синхронизации с семьей, друзьями и сообществом. Но не стала ли эта грань между рабочим и личным временем еще более размытой через устройство? И стал ли он заменой «настоящих» отношений?», — написала Хайди Хекфорд для Музея компьютерной истории в 2018 году.

Для тех, кто хочет поностальгировать – вот полная версия исторической презентации Apple 2007-го года.

Источник: Foxnews