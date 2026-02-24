18 степеней свободы: китайский робот-манипулятор заряжает до 8 авто одновременно

Вирусное видео, циркулирующее в социальных сетях, показало, как Китай использует потолочные роботизированные зарядные устройства для подачи питания электромобилям. Инновационное решение было развернуто в различных паркингах по всей стране, уменьшая нагрузку на водителей в поиске свободных зарядных мест.





Речь идет о системе, которая превращает паркоместо в зарядный хаб без установки отдельных зарядных устройств. Видео было опубликовано в соцсети Х 20 февраля. Система работает через потолочное роботизированное зарядное устройство, перемещающееся вдоль надземного рельса, установленного в паркингах. Выполняя роль как канала питания, так и траектории движения, рельс позволяет устройству передвигаться к любому паркоместу, которое она обслуживает. Водители могут запросить зарядку через мини-программу WeChat или QR-код, после чего робот направляется к автомобилю, определяет расположение зарядного порта с помощью камер и сенсоров и автоматически подключает штекер.

«Китайские подвесные мобильные зарядные станции поддерживают зарядку по запросу в месте парковки. Их автоматическое движение устраняет необходимость для водителей ждать в очереди на зарядку», — говорится в описании видео в Х.

Разработчики утверждают, что такой подход значительно снижает затраты на инфраструктуру. Вместо установки отдельных зарядных устройств на каждом паркоместе одна рейка может питать целый ряд автомобилей от одной точки подключения. Компромиссом является скорость зарядки. Поскольку система использует переменный ток уровня 2 (Level 2 AC), подаваемого через рейку, она не может сравниться с производительностью отдельных скоростных DC-зарядных станций. Впрочем, для локаций, где автомобили остаются припаркованными в течение длительного времени, таких как офисы, торговые центры или жилые комплексы, более медленная скорость зарядки считается достаточной.

Несколько китайских брендов уже работают над коммерциализацией этого решения. LiAuto и CGXi разработали «первую в мире» беспилотную роботизированную зарядную руку на рельсовой основе. Эта рука движется по рельсу типа санок, интегрированной с сенсорными массивами и системами машинного зрения. Эти системы определяют расположение и ориентацию зарядного порта на любом транспортном средстве. Wave Charging — еще один стартап, использующий систему под названием HAVA Robot. Робот применяет гибкую роботизированную руку с 18 степенями свободы, которая движется по Н-образной потолочной направляющей. По данным компании, один модуль может обслуживать восемь или более паркомест.

Наземные роботизированные зарядные устройства также набирают обороты: такие компании, как дочерняя структура CATL — CharGo, а также NaaS Technology, GGSN и VMR ускоряют развертывание. Генеральный директор CharGo спрогнозировал, что к 2030 году роботизированные системы смогут заряжать до 20% автомобилей на новой энергии. В Пекине власти планируют развернуть 1 000 мобильных зарядных роботов примерно на 150 паркингах, что свидетельствует о растущей институциональной поддержке автоматизированной зарядной инфраструктуры.





Китай — не единственная страна, которая работает над таким решением. В США компания Westfalia Technologies представила свою систему WEPLUG в мае 2025 года — 50 кВт потолочное DC-зарядное крановое устройство, предназначен для автоматизированных паркингов, автопарков и корпоративных кампусов. Система использует роботизированную руку с визуальным наведением, которая опускает коннектор в адаптер, установленный водителем, обеспечивая зарядку нескольких паркомест. Появляются и другие идеи по экономии пространства. Проект Voltpost Air в Нью-Йорке переносит зарядное оборудование с уровня земли, уменьшая захламление на перегруженных улицах. Впрочем, ни одно из западных развертываний не является более масштабным, чем стремительное внедрение роботизированной зарядной инфраструктуры, которое сейчас происходит в Китае.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Interesting Engineering