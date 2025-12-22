20% инженеров ИИ, нанятых Google в 2025 году, уже работали в компании

После массовых увольнений в 2023 году Google взялась возвращать специалистов: согласно CNBC, более 20% инженеров-программистов ИИ, которых компания наняла в этом году, уже в ней работали.

С активизацией «войны» за таланты в сфере ИИ с такими компаниями, как OpenAI, Meta и Anthropic, одним из ключевых способов конкуренции Google стал повторный найм своих же бывших работников. В 2025-м таких наняли 20% от общего числа, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Пресс-секретарь Google подтвердил статистику и добавил, что также наблюдается рост «поступлений» специалистов от основных конкурентов.

«Мы вдохновлены нашим импульсом, вычислительной техникой и талантами — инженеры хотят работать здесь, чтобы продолжать создавать новаторские продукты».

На самом деле Google есть где разогнаться: после большого раунда увольнений в 2023 году с сокращением более 12 000 рабочих мест, компания получила большой пул работников, которых можно «повторно использовать».

Поисковый гигант изначально имел слабый старт в ИИ. После выпуска OpenAI ChatGPT в конце 2022 года, Google отметилась хаотичным выпуском Bard, который провалился сразу на презентации, но впоследствии существенно наверстала упущенное с Gemini и крупными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. В прошлом месяце компания представила свою самую современную модель Gemini 3, а акции Alphabet отблагодарили ростом более чем на 60% в этом году.

Как исторический центр инженерии и инноваций, Google долгое время была местом, куда конкуренты обращались с попытками переманить таланты. Эта тактика работает до сих пор: в начале года Microsoft наняла около двух десятков сотрудников из исследовательской лаборатории Google DeepMind AI. Другие компании не отстают, в июне генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что Meta предлагала бонусы за подписание контрактов в размере $100 млн, и что он упорно пытается удержать штатных работников.

Что касается Google, то уже в конце 2024 года компании удалось вернуть две важные фигуры в сфере искусственного интеллекта. Ноам Шазир и Даниэль Де Фрейтас покинули компанию в 2021 году, чтобы основать платформу искусственного интеллекта Character.AI после того, как Google отклонила их попытки запустить внутреннего чат-бота. Вместе с другими членами исследовательской группы Character.AI, Шазир и Де Фрейтас снова присоединились к DeepMind в августе 2024 года по лицензионному соглашению на технологию стартапа.

Интересно, что сооснователь Google Сергей Брин, который вышел на пенсию в 2023 году, иногда сам обращался к потенциальным кандидатам с попытками завербовать их. Подобную тактику использует и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.