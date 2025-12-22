Новости IT-бизнес 22.12.2025 comment views icon

20% инженеров ИИ, нанятых Google в 2025 году, уже работали в компании

Понад 20% інженерів ШІ, найнятих Google у 2025 році, вже працювали в компанії

После массовых увольнений в 2023 году Google взялась возвращать специалистов: согласно CNBC, более 20% инженеров-программистов ИИ, которых компания наняла в этом году, уже в ней работали.

С активизацией «войны» за таланты в сфере ИИ с такими компаниями, как OpenAI, Meta и Anthropic, одним из ключевых способов конкуренции Google стал повторный найм своих же бывших работников. В 2025-м таких наняли 20% от общего числа, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Пресс-секретарь Google подтвердил статистику и добавил, что также наблюдается рост «поступлений» специалистов от основных конкурентов.

«Мы вдохновлены нашим импульсом, вычислительной техникой и талантами — инженеры хотят работать здесь, чтобы продолжать создавать новаторские продукты».

На самом деле Google есть где разогнаться: после большого раунда увольнений в 2023 году с сокращением более 12 000 рабочих мест, компания получила большой пул работников, которых можно «повторно использовать».

Поисковый гигант изначально имел слабый старт в ИИ. После выпуска OpenAI ChatGPT в конце 2022 года, Google отметилась хаотичным выпуском Bard, который провалился сразу на презентации, но впоследствии существенно наверстала упущенное с Gemini и крупными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. В прошлом месяце компания представила свою самую современную модель Gemini 3, а акции Alphabet отблагодарили ростом более чем на 60% в этом году.

Как исторический центр инженерии и инноваций, Google долгое время была местом, куда конкуренты обращались с попытками переманить таланты. Эта тактика работает до сих пор: в начале года Microsoft наняла около двух десятков сотрудников из исследовательской лаборатории Google DeepMind AI. Другие компании не отстают, в июне генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что Meta предлагала бонусы за подписание контрактов в размере $100 млн, и что он упорно пытается удержать штатных работников.

Что касается Google, то уже в конце 2024 года компании удалось вернуть две важные фигуры в сфере искусственного интеллекта. Ноам Шазир и Даниэль Де Фрейтас покинули компанию в 2021 году, чтобы основать платформу искусственного интеллекта Character.AI после того, как Google отклонила их попытки запустить внутреннего чат-бота. Вместе с другими членами исследовательской группы Character.AI, Шазир и Де Фрейтас снова присоединились к DeepMind в августе 2024 года по лицензионному соглашению на технологию стартапа.

Интересно, что сооснователь Google Сергей Брин, который вышел на пенсию в 2023 году, иногда сам обращался к потенциальным кандидатам с попытками завербовать их. Подобную тактику использует и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4

Спецпроекты
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

Популярные новости

arrow left
arrow right
Более миллиона человек еженедельно говорят с ChatGPT о самоубийстве
Google разворачивает запись звонков для Pixel 6 и более новых моделей
Геймер заставил ИИ Google поверить, что в GTA 6 будет кнопка тверка — на это ушло 3 месяца
OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — более эффективную модель для вайб-кодинга
Grammarly, NVIDIA и mono: украинские айтишники выбрали топ-25 компаний, в которых хотели бы работать
YouTube автоматически "улучшит" старые видео до 1080 р
Disney+ разрешит пользовательский ИИ-контент на своей платформе — обозреватели говорят о "ремейках" и "сиквелах", пока нет деталей
"Геймерский" Copilot в Windows 11 тайком делает скриншоты, пока вы проходите игры
Amazon доверил обзор сериала "Фоллаут" ИИ: тот перенес действие в 1950-е годы и раздражал зрителей искусственным голосом
"Живой" перевод сразу в наушники: Google Translate обновили с ИИ Gemini
XAI тихо запустила Grok 4.1: новая модель стала точнее и "эмоциональнее"
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
Стартап ветерана Google заявил о создании AGI — первого в мире общего искусственного интеллекта человеческого уровня
Исследование BBC: ChatGPT и другие чат-боты ИИ искажают новости в 45% случаев
ИИ-фейк с обвалом ЖД-моста остановил 32 реальных поезда в Британии
WSJ установила торговый автомат с ИИ в офисе — он купил PS5, живую рыбку, пытался заказать электрошокеры и раздал все даром
Профессиональный банан: Google развертывает Nano Banana Pro на Gemini 3 Pro
Хромбуки становятся игровыми ПК: Google и NVIDIA дарят новым покупателям Chromebook годовую подписку GeForce Now
Илон Маск запустил Grokipedia, и она копирует куски "Википедии"
Провал Siri и Intelligence: Apple отправляет на пенсию главу подразделения ИИ
Пользователи Google смогут транслировать видео на экстренный номер спасателей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить