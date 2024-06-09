Влияние процессора Intel 8086 на компьютерную индустрию трудно переоценить. Именно он положил начало архитектуре x86, которая и сегодня работает на большинстве компьютеров. Intel 8086, представленный в 8 июня 1978 года, 46 лет назад.

Intel 8086 был разработан командой под руководством Стивена Морса. В то время Intel противостояла жесткой конкуренции со стороны Motorola, чей процессор 6800 был популярен на рынке, хоть и использовал плоское адресное пространство вместо сегментированной адресации памяти. 8086 стал ответом Intel на потребность в более мощных и универсальных вычислительных устройствах.

Благодаря тактовой частоте до 10 МГц и 16-разрядной архитектуре 8086 стал большим шагом вперед по сравнению с предшественниками. Он использовал архитектуру комплексного вычисления набора инструкций (complex instruction set computing, CISC), которая работает в процессорах и сегодня. Универсальность сделала его популярным для бизнеса и персональных компьютеров. Это также создало основу для приверженности Intel к архитектуре CISC, тогда как компании, подобные Arm, использовали RISC.

Intel 8086 также представил несколько важных функций, таких как сегментированная адресация памяти, которая позволила получить доступ к большему объему памяти, чем предыдущие 8-разрядные процессоры. Разделение 1 МБ памяти на сегменты размером 64 КБ было важным для запуска более сложных программ и операционных систем. Архитектура чипа проложила путь для следующего процессора 8088, который стал основой для IBM PC.

Процессор 1978 года основал линейку чипов, которая включала 80286, 80386, 80486 и преемника 80486, легендарную серию Pentium. Самым заметным явлением из наследия 8086 является его архитектура набора инструкций (instruction set architecture, ISA), которая поддерживалась и расширялась в течение десятилетий. Intel также признает его важность: в 2018 году компания отпраздновала сороковую годовщину 8086 выпуском процессора Core i7-8086K.

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Источник: XDA

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