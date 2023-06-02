Процессору Intel 8088 исполнилось 44 года: почему он важен и как это было

Чип Intel 8088 был выпущен 1 июня 1979 года. В составе первого IBM PC он стал первым массовым процессором х86 – представителем той архитектуры, на которой базируются подавляющее большинство процессоров в современных ПК.
На самом деле Intel 8088 является модификацией Intel 8086, выпущенной годом ранее, в июне 1978 года. Оба чипа имели 16-битные регистры. Основное различие между двумя процессорами заключается в том, что 8086 был оснащен 16-битной шиной данных, а 8088 – только 8-битной. Эта разница станет ключом к более широкому использованию 8088. Вот его официальные характеристики:
- Тактовая частота: 8 МГц, 4,77 МГц
- Техпроцесс: 3 микрона
- Количество транзисторов: 29 000
- Адресная память: 64 КБ
- Скорость шины: 8 МГц, 4,77 МГц
В конце 1970-х и начале 1980-х персональные компьютеры только появлялись. Apple, Commodore, Tandy и производитель игровых приставок Atari выпускали собственные модели ПК. IBM, ранее известная своими мейнфреймами, предназначенными для крупных корпораций, решила выйти на этот новый рынок и выпустить собственный ПК.
Для ускорения разработки отдельных элементов IBM обратилась к сторонним компаниям. Причиной спешки и нежелания всё разрабатывать самостоятельно была высокая конкуренция на рынке, которая требовала вывести новый продукт как можно раньше. На сайте IBM сказано:
«Они обратились к Microsoft за операционной системой (QDOS, переименованной в PC-DOS и позже выпускавшейся Microsoft как MS-DOS) и к Intel за процессором 8088. Они выбрали существующий монитор от IBM Japan и матричный принтер от Epson. Только клавиатура и сам системный блок были собственными разработками IBM».
Так почему IBM выбрала процессор Intel 8088 для своего первого ПК? Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявлял, что он и Пол Аллен подтолкнули IBM к использованию 16-битного процессора. Дэвид Брэдли, один из конструкторов первого IBM PC, изложил четыре основные причины выбора Intel 8088:
«1. Необходимо было преодолеть ограничение адресации в 64 Кбайт. Это требование означало, что мы должны были использовать 16-битный микропроцессор.
2. Процессор и его периферия должны были быть доступны сразу. Времени на разработку новых микросхем LSI не было, а сроки изготовления означали, что нужно было сразу же получить необходимое количество.
3. Мы не могли позволить себе длительный период исследований; нам пришлось использовать технологию, с которой мы были знакомы. И нам нужен был богатый набор микросхем поддержки – мы хотели систему с контроллером прямого доступа к памяти, контроллером прерываний, таймерами и параллельными портами.
4. Для процессора должны были существовать операционная система и прикладное программное обеспечение.
Мы выбрали 8088 из-за его 8-битной шины данных. Меньшая шина сэкономила средства на ОЗУ, ПЗУ и системную логику».
Первый IBM PC был выпущен 12 августа 1981 года и стоил $1565. Он быстро стал успешным и привел к созданию совместимых ПК другими компаниями. Все они использовали версии процессоров Intel x86.
В настоящее время архитектура x86 широко используется и будет востребованной еще долго. Intel не оставляет попыток избавиться от ее устаревших элементов. В 2000-х компания попыталась уйти от этой архитектуры с помощью 64-битного процессора Itanium, но потерпела неудачу. Сейчас компания продвигает x86S – попытку избавиться от 16-битных и 32-битных операций в x86.
Источник: Neowin