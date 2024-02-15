Ajax Systems открывает предсерийное производство в Киеве

Компания Ajax Systems расширяет производственные мощности и запускает предсерийное производство в Киеве. На заводе будут собирать новые устройства: видеокамеры TurretCam, BulletCam и DomeCam Mini, видеорегистраторы Ajax NVR, клавиатуры KeyPad TouchScreen и другие решения.

Отмечается, что сейчас продуктовое портфолио насчитывает 135 устройств. Это вместе с запуском линейки устройств видеонаблюдения обусловило создание производственного центра ближе к инженерам-разработчикам. Благодаря этому команда разработчиков сможет контролировать процессы изготовления новинок, ведь производство новых гаджетов требует дополнительного оборудования, тестирования и проверки перед выходом на серийное производство.

Общая мощность предсерийного производства составляет от 50 до 70 тыс. устройств в месяц. В следующем году производственные мощности планируют расширить на 50%.

Сейчас в направлении предсерийного производства компания Ajax Systems активно нанимает работников различных категорий: операторов SMD линии, монтажников РЭА, операторов тест-стенда, сборщиков, сортировщиков QC, операторов лонг-теста, контролеров качества и других инженеров. В целом команда будет состоять из 220 человек.

Напомним, весной 2022 года производственные мощности Ajax Systems были перемещены в западный регион Украины.

Источник: ajax

Присоединяйся к конкурса авторов ИТС! Выигрывай крутые призы от наших партнеров Logitech - профессиональный игровой руль и низкопрофильные игровые клавиатуры.