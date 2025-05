Актер из 2 сезона The Last of Us впечатлил Дракманна — его пригласили в Intergalactic: The Heretic Prophet без кастинга

Сопрезидент Naughty Dog Нил Дракманн был так впечатлен одним актером из 2 сезона «Одни из нас» / The Last of Us, что он захотел его в своем Intergalactic: The Heretic Prophet.

Сценарист принял мгновенное решение во время просмотра шестого эпизода второго сезона. В нем появляется флешбэк с отцом Джоэла, которого играет Тони Далтон — актер, известный по роли в «Лучше звоните Солу». Именно это появление произвело такое впечатление на Нила Дракманна, что он без лишних раздумий предложил Далтону роль в игре Intergalactic.

«Он сразу пришел мне в голову, и я просто предложил ему ее на месте», — рассказал Дракманн.

По его словам, не было никаких кастингов или проб — решение приняли мгновенно. Это не первый актер из сериала, который участвует в новой игре студии. Например, роль главной героини Джорданы А. Мана исполняет Тати Габриэль, которая воплощала Нору в «Одни из нас». Она уже сотрудничает с Дракманном, чтобы подготовиться к публичной реакции — в частности, к волне хейта.

В актерский состав также входит Кумейл Нанджиани, известный по фильмам Marvel, и Галли Гросс — одна из сценаристок The Last of Us: Part 2. А еще раньше к будущей игре приобщили Стивена А. Чанга (Джесси из The Last of Us Part 2).

Intergalactic — это первая новая интеллектуальная собственность Naughty Dog за последние десять лет. Над игрой работают с 2020 года. В команду входит более 250 человек только в самой студии, не считая внешних разработчиков. Дракманн выполняет роль сорежиссера. Музыку к игре создают Трент Резнор и Аттикус Росс — композиторы и участники Nine Inch Nails.

Что касается даты выхода, пока ничего конкретного: игру не стоит ожидать раньше 2027 года. Зато ранняя игровая версия уже существует и доступна для команды Naughty Dog. А сама Intergalactic, по слухам, сосредоточится на свободе игрока и покажет нам трудный и одинокий путь персонажа (как это любит Naughty Dog).

Источник: Game Spot