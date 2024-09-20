«Алло, у меня iPhone!»: Siri теперь предлагает звонить бывшим — и вы никогда не догадаетесь почему

На днях в соцсетях распространились скриншоты со странными предложениями Siri, которая внезапно начала требовать у владельцев iPhone позвонить… бывшим.

«Только что это случилось со мной. Мы не общались, она живет за сотни миль. Я случайно принял предложение и меня вырвало», — написал один из пользователей в сабредите r/iPhone.

Подобные сообщения появлялись и на других форумах:

«Я просто тапал свой iPhone 13 Pro Max, и внезапно Siri предложила мне связаться с бывшей. Дело в том, что мы сейчас не общаемся, и подобных предложений для других контактов не было».

То же самое пишут в запросах в службу поддержки с вопросами — как выключить функцию? Однако Apple пока оставила их без ответа

В чем же проблема? Дело в том, что в прошлом году Apple добавила новую функцию безопасности под названием «Check In», которая позволяет оповестить выбранные контакты о том, что вы куда-то в конце концов прибыли. Но одно из обновлений заставило Siri автоматически предлагать для отметки случайных людей, включая бывших, тогда как раньше опция активировалась вручную.

На самом деле большинство предложений оправданы: для чекина предлагают жену или мужа, родителей и тому подобное. И казалось выбор обусловлен частотой общения или пребыванием в экстренных контактах, но нет:

«Моя мама не была моим экстренным контактом», — сказала репортер The Verge Кайли Робинсон в комментарии Business Insider. «Я отправляю ей сообщения, но, видимо, это не самое активное общение?».

Робинсон до сих пор озадачена тем, почему получает предложения написать маме сообщение в 01:30 ночи.

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На самом деле выключить такую функцию достаточно просто: достаточно деактивировать «Предложения Siri» в Сообщениях и Картах, однако есть минус, который избавит вас от других полезных опций умного помощника.

Источник: Business Insider