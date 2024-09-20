Новости WTF 20.09.2024 в 18:22 comment views icon

«Алло, у меня iPhone!»: Siri теперь предлагает звонить бывшим — и вы никогда не догадаетесь почему

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Алло, у меня iPhone!»: Siri теперь предлагает звонить бывшим — и вы никогда не догадаетесь почему

На днях в соцсетях распространились скриншоты со странными предложениями Siri, которая внезапно начала требовать у владельцев iPhone позвонить… бывшим.

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«Только что это случилось со мной. Мы не общались, она живет за сотни миль. Я случайно принял предложение и меня вырвало», — написал один из пользователей в сабредите r/iPhone.

Подобные сообщения появлялись и на других форумах:

«Я просто тапал свой iPhone 13 Pro Max, и внезапно Siri предложила мне связаться с бывшей. Дело в том, что мы сейчас не общаемся, и подобных предложений для других контактов не было».

То же самое пишут в запросах в службу поддержки с вопросами — как выключить функцию? Однако Apple пока оставила их без ответа

В чем же проблема? Дело в том, что в прошлом году Apple добавила новую функцию безопасности под названием «Check In», которая позволяет оповестить выбранные контакты о том, что вы куда-то в конце концов прибыли. Но одно из обновлений заставило Siri автоматически предлагать для отметки случайных людей, включая бывших, тогда как раньше опция активировалась вручную.

Пропозиція Siri для функції «Check In»
Предложение Siri для функции «Check In»

На самом деле большинство предложений оправданы: для чекина предлагают жену или мужа, родителей и тому подобное. И казалось выбор обусловлен частотой общения или пребыванием в экстренных контактах, но нет:

«Моя мама не была моим экстренным контактом», — сказала репортер The Verge Кайли Робинсон в комментарии Business Insider. «Я отправляю ей сообщения, но, видимо, это не самое активное общение?».

Робинсон до сих пор озадачена тем, почему получает предложения написать маме сообщение в 01:30 ночи.

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На самом деле выключить такую функцию достаточно просто: достаточно деактивировать «Предложения Siri» в Сообщениях и Картах, однако есть минус, который избавит вас от других полезных опций умного помощника.

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Источник: Business Insider

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