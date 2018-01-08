AMD анонсировала APU Ryzen с GPU Radeon Vega для настольных и мобильных компьютеров

Накануне открытия выставки CES 2018 компания AMD рассказала о своих планах относительно дальнейшего развития линейки процессоров Ryzen.

Так, AMD анонсировала свои первые настольные процессоры Ryzen с интегрированным графическим ядром Radeon Vega. Они содержат по четыре вычислительных ядра и 6 МБ кэш-памяти, а количество одновременно выполняемых потоков зависит от модели процессора. Подробные технические характеристики устройств представлены в таблице. Как ожидается, эти чипы появятся на рынке с 12 февраля 2018 года.

Также была анонсирована и линейка мобильных APU Ryzen, включая модели Ryzen PRO и Ryzen 3. В них также применяется интегрированное графическое решение Radeon Vega. Подробные технические характеристики чипов представлены в следующих таблицах.

Вместе с тем, представители компании рассказали о готовящихся к выпуску настольных процессорах Ryzen второго поколения, изготавливаемых по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Выпуск таких чипов запланирован на апрель 2018 года, хотя ещё совсем недавно сообщалось, что они появятся в марте, а в предыдущих утечках в качестве примерной даты их презентации назывался февраль. Отмечается, что вычислительные ядра Zen, используемые в настольных и мобильных процессорах Ryzen, выпускаются по 14- и 12-нм технологиям, а образцы продукции, выпущенной по 12-нм техпроцессу, уже отгружаются партнёрам. Кроме того, разработка архитектуры Zen 2 уже завершена, и она сулит существенные улучшения по сравнению с существующими решениями Zen. До 2020 года AMD намерена существенно улучшить показатели общей производительности и производительности на каждый ватт затраченной энергии.

Что касается графических решений, то в 2018 году линейка продуктов Vega будет расширена за счёт выпуска мобильных GPU Radeon Vega для ультратонких ноутбуков. Также сообщается о выпуске первых продуктов на базе GPU Radeon Vega по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Но они предназначены не для потребительских видеокарт, а для систем машинного обучения.

Наконец, было сказано, что в 2018 году будут выпущены мобильные графические решения Radeon Vega, которые позволят создавать тонкие производительные игровые ноутбуки. В ПО Radeon Software будет добавлена поддержка технологии HDMI 2.1 Variable Refresh Rate (VRR) для продуктов Radeon RX. Наконец, в игре Far Cry 5 реализована поддержка некоторых специфических функций Radeon RX Vega, например, Rapid Packed Math и Radeon FreeSync 2. Благодаря этому владельцы видеокарт Radeon RX Vega смогут «насладиться» игрой Far Cry 5 «с великолепным качеством изображения и ошеломляющей частотой кадров».

Источник: techpowerup