AMD показала дизайн новых видеокарт Radeon серии RX 6000, в том числе в Fortnite

В преддверии официального анонса компания AMD показала дизайн будущих видеокарт Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Наряду с обычным рендером в Twitter «красные» также разместили трехмерную модель эталонной карты в самой популярной игре Fortnite.

В отличие от серии среднебюджетных видеокарт AMD Radeon RX 5700, которая не поразила ни своим дизайном, ни производительностью, новая Radeon RX 6000 выглядит солидно, будто она действительно может стать долгожданным ответом флагману «зеленых» и ознаменовать возвращение «красных» в топовый сегмент. Не исключено, что недавние тесты, демонстрирующие производительность на уровне GeForce RTX 2080 Ti, относятся к средней модели Radeon RX 6000, на не топовой Big Navi.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ

— Radeon RX (@Radeon) September 14, 2020