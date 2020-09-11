Вот он — гейминг нового поколения. Рассматриваем GeForce RTX 3080/3090 и Xbox Series S/X в деталях

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10 сентября западные техно-блогеры и обозреватели крупнейших тематических изданий вышли с первыми распаковками и множеством живых фотографий флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition. Одновременно сеть заполнили многочисленные фотографии макетов Xbox Series S и Xbox Series X со всех сторон и в разных ракурсах, в том числе сравнительные фото с прошлыми поколением консолей. И теперь можно полноценно рассмотреть грядущие новинки в деталях и наглядно оценить разницу в размерах между геймингом прошлого и нового поколения.

Не секрет, что новый флагман «зеленых» получился по-настоящему огромным даже с референсной системой охлаждения — кулер занимает пространство трех слотов. Длина платы GeForce RTX 3090 — 313 мм, ширина — 138 мм. То есть, покупкой нового блока питания здесь явно не обойтись (расчетное энергопотребление составляет 350 Вт, а реальное узнаем уже на следующей неделе), и многим придется менять еще и корпус. Собственно, визуально оценить, каким будет гейминг нового поколение, можно только по одному заглавному фото, но интереснее, конечно, посмотреть на новинки с разных ракурсов и в сравнении с моделями прошлого поколения.

Официально видео распаковки GeForce RTX 3080

Ролики с распаковкой от известных блогеров и тематических ресурсов:

Галерея: RTX 3080 + RTX 3090

Продажи GeForce RTX 3080 стартуют 17 сентября с рекомендуемой ценой 23,5 тыс. гривен, а флагман GeForce RTX 3090 выйдет на неделю позже с ценником в 50+ тыс. гривен. Обзоры GeForce RTX 3080 будут опубликованы в понедельник, 14 сентября.

Технические характеристики видеокарт серии GeForce RTX 3000 в исполнении Founders Edition

Xbox Series S и Xbox Series X

Видео распаковки Xbox Series S/X от Unbox Therapy

Xbox Series S/X в сравнении с консолями прошлого поколения

Xbox Series S/X по отдельности и вместе

Xbox Series S и Xbox Series X поступят в продажу одновременно — 10 ноября. Предзаказы откроют с 22 сентября. Стоимость Xbox Series S в Европе составит €299, а Xbox Series X — €499. Украинских цен пока нет.

Да, для полноты картины не хватает только фотографий PS и версии PS5 Digital Edition без дисковода.