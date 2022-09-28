AMD представила процессоры Ryzen Embedded серии V3000 – производительное и энергоэффективное решение для хранилищ и сетевого оборудования

27 сентября компания AMD представила процессоры Ryzen Embedded серии V3000, добавив высокопроизводительное ядро ​​Zen 3 в линейку V-Series. Серия Embedded предназначена для устройств, прежде всего, сетевых, работающих в режиме 24/7 часов и требующих высокой производительности в сочетании с экономией расхода энергии.

Компанией заявлено повышение производительности до 124%, повышение скорости обмена данными с памятью на 50%, двукратное увеличение количества вычислительных ядер и улучшенные возможности ввода-вывода по сравнению с поколением V2000.

Новинка уже отгружается OEM-производителям систем маршрутизации, безопасности и хранения данных. Им предлагаются следующие преимущества и условия:

поддержку драйверов ОС Linux Ubuntu и Yocto;

доступность продукта до 10 лет с полноценной технической поддержкой;

средство безопасности AMD Memory Guard 4 для защиты от несанкционированного доступа к памяти;

AMD Platform Secure Boot 5 для смягчения последствий продвинутых постоянных угроз встроенному ПО.

Процессоры AMD Ryzen Embedded V3000 доступны в четырех-, шести- и восьмиядерных конфигурациях с профилями TDP от 10 Вт до 54 Вт для систем хранения и сетевых систем.

Системы-на-чипе поддерживают работу с памятью DDR5, накопителями NVMe, интерфейс PCIe 4.0. Поддерживается подключение USB4, USB 3.2 Gen2, USB 2.0, сети со скоростью 1, 2,5 и 10 Гбит.

Источник: пресс-релиз AMD