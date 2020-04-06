AMD прекращает поддержку StoreMI, обещая скорую замену

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Компания AMD сообщила о прекращении поддержки технологии StoreMI, позволяющей объединить HDD, SSD и оперативную память в единый гибридный раздел с динамической буферизацией данных. Возможность использовать подобную связку была одной из знаковых опций обновленной платформы Socket AM4 во время выхода процессоров Ryzen 2-го поколения и чипсетов линейки AMD 4xx.

Приложение для настройки StoreMI уже не доступно на сайте производителя. Все желающие могут продолжать использовать технологию, но разработчик прекращает техническую поддержку StoreMI. Также не рекомендуется загружать необходимое ПО со сторонних ресурсов.

Все высвободившиеся ресурсы компания использует для разработки решения с улучшенными возможностями. AMD обещает представить новый «механизм» уже во втором квартале нынешнего года. Потому тем, кто планирует использовать подобную технологию, AMD рекомендует набраться терпения. Если же нет желания ждать, компания предлагает пока рассмотреть альтернативные варианты. Например, Enmotus FuzeDrive. Однако это коммерческое решение ($20/30), тогда как StoreMI доставалась бесплатно пользователям обновленной платформы AMD.