AMD рассматривает возможность передачи части заказов на выпуск APU и GPU компании Samsung





Как утверждают новые слухи, компания AMD намерена расширить перечень производственных партнёров, у которых она заказывает выпуск полупроводниковой продукции. Сейчас AMD размещает заказы у компаний TSMC (для выпуска процессоров по нормам 7-нанометрового технологического процесса и в конечном итоге 5-нм техпроцесса) и Global Foundries (для производства чипов ввода-вывода по нормам 12-нм техпроцесса).

Такое решение по расширению перечня производственных партнёров обусловлено высокой нагрузкой на компанию TSMC. Многие компании предпочитают размещать заказы на производство своих чипов именно у этой тайваньской компании, которая в настоящее время предлагает наиболее передовые технологии для производства чипов. Однако TSMC не может масштабировать производство в соответствии с растущим объёмов заказов. Более того, компания недавно объявила, что может уделять приоритетное внимание новым производственным возможностям для автомобильной промышленности, которая также сталкивается с нехваткой чипов. И это заявление не вселяет уверенности в увеличении производственных мощностей для её нынешних клиентов, не относящихся к автомобилестроению. Потому клиентам приходится искать альтернативные производственные мощности, чтобы не снижать собственный выпуск продукции.

Таким образом, вместо попыток втиснуть дополнительные заказы в загруженные производственные мощности TSMC, которые выпускают чипы по 7-нанометровому тенологическому процессу (где уже производятся процессоры Zen 3, EPYC, RDNA 2 и клиентские чипы для игровых консолей нового поколения), AMD может перевести часть заказов на другого контрактного производителя. В качестве такого производителя называют компанию Samsung. AMD может заказывать у корейского производителя выпуск чипов по нормам 8-нм и более тонких техпроцессов. Производственные мощности Samsung могут использоваться для графических процессоров начального и среднего уровней, а также продуктов в рамках других линек, включая чипы APU и FPGA. Это позволит сохранить темпы выпуска собственных продуктов AMD и избежать дефицита. Но пока что эта информация носит статус слухов и не получила официального подтверждения.

Добавим, между AMD и Samsung уже установлены партнёрские отношения. В частности, Samsung лицензировала у AMD графическую архитектуру RDNA 2, которую она намерена интегрировать в своих мобильных чипсетах Exynos.

Источник: techpowerup