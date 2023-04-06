AMD Ryzen 7 7800X3D разогнали до 5,4 ГГц с использованием внешнего тактового генератора, Precision Boost и Curve Optimizer

Оверклокер SkatterBencher сегодня опубликовал видео, в котором ему удалось разогнать процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, до 5,4 ГГц несмотря на ограничения разгона чипа. Он успешно преодолел потолок AMD в 5 ГГц используя внешние тактовые генераторы для разгона ядер ЦП.

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Ryzen 7 7800X3D обеспечивает невероятно высокую производительность в играх благодаря 3D V-Cache. Однако тепловые ограничения технологии вынуждают AMD отключать ручной разгон процессора – работают только автоматические алгоритмы Precision Boost Overdrive и AMD Curve Optimizer.

SkatterBencher смог обойти это ограничение с помощью материнской платы Asus ROG Crosshair X670E Hero, которая оснащена двумя внешними тактовыми генераторами для помощи в разгоне. Чтобы достичь частоты 5,4 ГГц, SkatterBencher использовал уникальную комбинацию нескольких функций, включая внешний генератор тактовой частоты, Precision Boost Overdrive и AMD Curve Optimizer.

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Эта стратегия разгона сложна, но ее реализация очень эффективна. Precision Boost Overdrive используется для предотвращения ограничения мощности чипа. Внешний тактовый генератор используется для физического увеличения тактовой частоты, оптимизатор кривой используется не для понижения напряжения, а для его повышения сверх штатных значений для поддержания стабильности.

Это привело к достижению пиковой частоты 5,4 ГГц на одном ядре при 4,85 ГГц на остальных ядрах и напряжении значительно ниже 1,2 В. Это означает повышение общей частоты на 7,7% и на 10% рост на одном ядре.

Результат разгона и его метод впечатляют, хотя последний доступен лишь на некоторых платах. Время покажет, насколько быстро 7800X3D будет деградировать при перенапряжении, но на момент разгона всё работало стабильно. С тактовой частотой 5,4 ГГц процессор фактически получает вычислительную мощность Ryzen 7 7700X, при этом имея дополнительный 3D V-Cache L3 для лучшей производительности в играх.

Источник: Tom’s Hardware