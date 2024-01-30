AMD Ryzen 7 8700G: графика в два раза быстрее, чем у 5700G, но все еще далека от NVIDIA GTX 1650

AMD сняла эмбарго на обзоры процессоров Ryzen 8000G с мощной встроенной графикой. Сайт PC Gamer обнародовал обзор процессора Ryzen 7 8700G, самого производительного в линейке.

Чип AMD Ryzen 7 8700G имеет 8 ядер и встроенную видеокарту Radeon 780M – все это по цене $329. Для наиболее нетерпеливых обозреватели сразу приоткрывают спойлер: да, процессор обеспечивает гейминг в разрешении на разрешении 1080p. Но тесте дальше демонстрируют не столь увлекательные результаты.

Ryzen 7 8700G использует монолитный 4 нм кристалл в отличие от чиплетной конструкции обычных процессоров серии 7000. Он обладает специализированным вычислителем искусственного интеллекта XDNA, но основным преимуществом серии 8000 является интегрированная графика. Видеокарта серии Radeon 780M с 12 вычислительными блоками достаточно мощна, чтобы играть почти в любую текущую игру с разрешением Full HD, особенно, если включить технологии масштабирования от AMD.

Восемь ядер и 16 потоков процессора обеспечивают надлежащий уровень одно- и многопоточной производительности. Чип имеет 16 МБ кэша третьего уровня, тактовую частоту до 5,1 ГГц и TDP 65 Вт. Ryzen 7 8700G оснащен 8 линиями PCIe 4.0 – сейчас это не проблема, но это станет узким местом для видеокарт с PCIe 5.0 x16.

Видеочип Radeon 780M основан на архитектуре RDNA 3 с 12 вычислительными ядрами, что дает ему 768 шейдерных ядер с тактовой частотой до 2,9 ГГц. Видео Vega 8 у 5700G отстает на 3 поколения и имеет тактовую частоту всего 2,0 ГГц. Это игра полностью в разных категориях.

Далее PC Gamer приводит тесты процессоров 8700G и 8600G в синтетических бенчмарках, рендеринге, кодировании и сжатии. Если кратко, производительность Ryzen 7 8700G находится примерно по середине между чипами 7700X и 7600X. Средняя температура процессора в играх примерно на 20% ниже, чем в 7700X и на 10 градусов ниже, чем в 7600X. Энергопотребление обоих процессоров примерно на 40% меньше, чем у 7700X и 7600X.

Немецкий сайт ComputerBase более наглядно протестировал встроенную графику в популярных играх по сравнению с игровыми системами начального уровня. Коротко – производительность 8700G примерно в 2 раза выше, чем у предшественника 5700G, но до систем с видеокартами NVIDIA GTX 1650 и Radeon RX 6400 графическому процессору 780M еще далеко.