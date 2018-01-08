AMD снизила цены практически на все процессоры Ryzen

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Одновременно с другими анонсами в рамках выставки CES 2018 компания AMD объявила о снижении рекомендованных цен на большинство актуальных процессоров. Удешевление не коснулось только HEDT-чипов Threadripper 1950X и Threadripper 1920X, а также младшей линейки Ryzen 3.

Еще раз отметим, что это не сезонные скидки от розничных продавцов, а официальные скидки от AMD, которые будут действовать на постоянной основе. С помощью этой корректировки цен AMD хочет сделать свои чипы более привлекательными для покупателей, нежели конкурирующие решения Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake).

Для большего удобства, мы свели данные о старых и новых ценах в таблицу ниже:

Модель процессора Старая цена, $ Новая цена, $ Разница, % Ryzen 7 1800X 499 349 30,1% Ryzen 7 1700X 399 309 22,6% Ryzen 7 1700 329 299 9,1% Ryzen 5 1600X 249 219 12% Ryzen 5 1600 219 189 13,7% Ryzen 5 1500X 189 174 7,9% Threadripper 1900X 549 449 18,2%

Как видим, сильнее остальных подешевели старшие модели Ryzen 7 1800X и Ryzen 7 1700X.

Источник: TechPowerUp