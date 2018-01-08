AMD снизила цены практически на все процессоры Ryzen
Одновременно с другими анонсами в рамках выставки CES 2018 компания AMD объявила о снижении рекомендованных цен на большинство актуальных процессоров. Удешевление не коснулось только HEDT-чипов Threadripper 1950X и Threadripper 1920X, а также младшей линейки Ryzen 3.
Еще раз отметим, что это не сезонные скидки от розничных продавцов, а официальные скидки от AMD, которые будут действовать на постоянной основе. С помощью этой корректировки цен AMD хочет сделать свои чипы более привлекательными для покупателей, нежели конкурирующие решения Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake).
Для большего удобства, мы свели данные о старых и новых ценах в таблицу ниже:
|Модель процессора
|Старая цена, $
|Новая цена, $
|Разница, %
|Ryzen 7 1800X
|499
|349
|30,1%
|Ryzen 7 1700X
|399
|309
|22,6%
|Ryzen 7 1700
|329
|299
|9,1%
|Ryzen 5 1600X
|249
|219
|12%
|Ryzen 5 1600
|219
|189
|13,7%
|Ryzen 5 1500X
|189
|174
|7,9%
|Threadripper 1900X
|549
|449
|18,2%
Как видим, сильнее остальных подешевели старшие модели Ryzen 7 1800X и Ryzen 7 1700X.
Источник: TechPowerUp