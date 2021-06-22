AMD выпустила драйвер Radeon Adrenalin 21.6.1 с поддержкой технологии FidelityFX Super Resolution

22 июня AMD выпустила обновление графического драйвера Radeon Adrenalin версии 21.2.2. Главные нововведения — обещанная активация технологии ИИ-суперсэмплинга FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) и поддержка мобильной видеокарты Radeon RX 6800M.

Технология FidelityFX Super Resolution предлагает четыре графических режима, которые обеспечивают баланс между производительностью и качеством. Пока поддерживается лишь семь игр, но в ближайшем времени к ним присоединяться еще двенадцать тайтлов. И постепенно список будет расти. К настоящему моменту 44 издателя и разработчика объявили о намерении постепенно внедрять поддержку технологии в свои проекты.

Что примечательно, новый пакет графических драйверов совместим только с 64-разрядной версией Windows 10. Графический чипмейкер прекратил поддержку Windows 7, а также устаревших GPU серий Radeon 200, 300 и Fury, чтобы сосредоточиться на оптимизации новейших графических ядер.

Также обновление включает оптимизации производительности для нескольких игр, включая Dungeons & Dragons: Dark Alliance, и исправляет некоторые ранее выявленные ошибки, в том числе вылеты Anno 1800 при запуске игры на DirectX 12 и сбой при запуске Ring of Elysium на DirectX 12 с включенной трассировкой лучей.

Пакет графических драйверов Radeon Adrenalin 21.6.1 можно скачать на официальном сайте.