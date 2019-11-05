Анонс 7-нм HEDT-процессоров AMD Ryzen Threadripper 3000 отложен до четверга

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Как стало известно, анонс 7-нм процессоров Ryzen Threadripper 3-го поколения (семейство Castle Peak) и нового флагмана массовой платформы AM4 — Ryzen 9 3950X, который должен был состояться сегодня, 5 ноября, перенесли. Сразу оговорим, что долго ждать обновления высокопроизводительной платформы AMD не придется, поскольку презентация Threadripper 3000 состоится уже послезавтра, 7 ноября.

Сегодня в сети появилось изображение упаковки системной платы Gigabyte Aorus TRX40 Xtreme для новых чипов Threadripper, которое подтверждает предварительные данные о переходе на новый разъем — sTRX4 вместо sTR4, использующимся в первых двух поколениях Threadripper. Таким образом, новые CPU нельзя будет использовать совместно с уже доступными в продаже материнскими платами на чипсете AMD X399. И это весьма странно, учитывая, что родственные 7-нм серверные чипы Epyc сохранили совместимость со старой платформой.

Судя по последим утечкам, послезавтра нам представят три модели: 24-ядерный Threadripper 3960X, 32-ядерный Threadripper 3970X и топовый 64-ядерный Threadripper 3990X, который должен получить целых 64 ядер Zen 2 (если верить утечкам). Выход Threadripper 3960X, Threadripper 3970X и материнских плат на чипсете TRX40 к ним запланирован на 19 ноября, а анонс Threadripper 3990X будет сугубо номинальным. Его полноценная премьера состоится только в январе. Вероятно, в рамках выставки CES 2020.

Остается добавить, что Intel буквально на днях перенесла начало продаж представленных в прошлом месяце новых HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X) на 25 ноября. Впрочем, едва ли можно считать Core i9-10000 и Threadripper 3000 прямыми конкурентами, учитывая, что младшая модель семейства Castle Peak оперирует 24 ядрами. Пока Threadripper 3000 вне конкуренции.

Источник: Videocardz