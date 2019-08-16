Анонсирован смартфон Motorola One Action с качеством записи видео «как у экшен-камер»





В рамках бренда Motorola анонсирован новый смартфон Motorola One Action, который обеспечивает запись видео, сопоставимого по качеству с результатом, получаемым при использовании экшен-камер.

Анонсированная новинка оснащена 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и сквозным отверстием в верхнем левом углу. Здесь разместилась 12-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство несёт на борту процессор Samsung Exynos 9609, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

На задней панели смартфона Motorola One Action расположена тройная камера. Она включает 12-мегапиксельный основной модуль и 5-мегапиксельный сенсор для определения глубины снимаемой сцены. Особо акцентируется внимание на широкоугольном модуле со сверхширокоугольным объективом (угол охвата 117 градусов). Этот модуль обеспечивает запись видео «как GoPro» и имеет несколько дополнительных отличий от обычных камер смартфонов. Например, производитель физически повернул сенсор. Таким образом, когда пользователь держит смартфон вертикально, видео записывается в горизонтальной ориентации (и наоборот). Также в камере реализованы программные алгоритмы стабилизации изображения под названием Enhanced Video Stabilization.

Устройство также содержит батарею ёмкостью 3500 мАч, порт USB-C для её подзарядки и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Использование слова One в названии говорит об использовании чистой версии ОС Android One и 3-летнем цикле поддержки. Однако это касается только международной версии новинки. Те устройства, которые поступят в продажу в США и Канаде, получат обычную версию Android 9 Pie без гарантированных обновлений ОС в будущем. Кроме того, пользователям из Северной Америки не повезло и с началом продаж. Они смогут купить эту модель лишь в октябре, хотя в Бразилии, Мексике и Европе продажи начались с сегодняшнего дня по цене €259.

Источник: The Verge