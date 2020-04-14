Анонсированы смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: SoC Snapdragon 865, до четырёх камер, быстрая зарядка и цена... до $1000





Как и было запланировано, компания OnePlus провела презентацию своих новых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Обе новинки получили один и тот же флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, поддержку связи 5G и сканер отпечатков пальцев в дисплее. Отличия между моделями заключаются, в основном, в дисплеях, модулях камер и батареях.

По сравнению с прошлогодними моделями производитель заметно улучшил дисплей и камеру, а также некоторые внутренние компоненты. Теперь пользователи могут выбрать конфигурацию, включающую до 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5 в случае версии Pro) и до 256 ГБ хранилища на базе памяти UFS 3.0. Кроме того, реализована поддержка высокоскоростного стандарта связи Wi-Fi 6. Частота обновления дисплея в версии OnePlus 8 Pro теперь составляет 120 Гц.

Существенно модернизации подверглась камера, которая теперь в случае OnePlus 8 Pro включает четыре модуля. Главный модуль содержит крупный 1/1,4-дюймовый 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689 и оптическую систему стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120 градусов) может похвастаться наличием 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586. Также в наличии имеется телефото модуль с оптической системой стабилизации изображения. Он обеспечивает 3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение. Наконец, камера включает новый модуль Color Filter Camera, который служит для фильтров и световых эффектов. У OnePlus 8 камера тройная. Она включает 48-мегапиксельный главный сенсор, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль.

Среди прочих особенностей новинок можно выделить наличие стерео динамиков с поддержкой Dolby Atmos, улучшенной системы тактильно обратной связи Haptic Vibration 2.0. Оба устройства поддерживают быструю зарядку Warp Charge 30T с передачей 30 Вт энергии. Версия OnePlus 8 Pro дополнительно предлагает поддержку быстрой беспроводной зарядки Warp Charge 30 Wireless, защиту от воды и пыли IP68 и более ёмкую батарею. Технические характеристики обеих моделей представлены в следующей таблице.

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Платформа 7-нм Qualcomm Snapdragon 865: 8 ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + 16-ядерный GPU Adreno 650 + 5G-модем Дисплей 6,78 дюйма, Quad HD+ (3168х1440), Fluid AMOLED Display, 120 Гц, стекло 3D Corning Gorilla Glass 6,55 дюйма, Full HD+ (2400х1800), Fluid AMOLED Display, 90 Гц, стекло 3D Corning Gorilla Glass ОЗУ 8/12 ГБ LPDDR4X 8/12 ГБ LPDDR5 Флеш-память 128/256 ГБ (UFS 3.0) Беспроводные модули Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, двухдиапазонный GPS Основная камера Система из четырех модулей:

48 Мп f/1.8, 25 мм, PDAF, Laser AF, OIS

48 Мп, f/2.2, 13 мм, PDAF

8 Мп, f/2.4, PDAF, OIS, 3x zoom

5 Мп, f/2.4 Система из трех модулей:

48 Мп, f/1.8, 25 мм, PDAF, OIS

16 Мп, f/2.2, 13 мм, PDAF

2 Мп, f/2.4, (макро) Фронтальная камера Врезанный в экран одинарный модуль 16 Мп Сканер отпечатка пальцев Есть, встроенный в экран Разъемы USB Type-C Аккумулятор 4510 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт, беспроводной до 30 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 3 Вт) 4300 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт Габариты 165,3×74,4×8,5 мм 160,2×72,9×8 мм Масса 199 г 180 г Защита есть, IP68 нет Операционная система Android 10 + OxygenOS 10.0 Цвета корпуса Glacial Green,

Ultramarine Blue,

Onyx Black Onyx Black,

Glacial Green,

Interstellar Glow,

Polar Silver

Продажи новых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стартуют с 24 апреля. Цена OnePlus 8 составляет $699 или $799 за конфигурации с 8/128 или 12/256 ГБ памяти, соответственно. Модель OnePlus 8 Pro в таких же конфигурация памяти оценивается в $899 и $999.