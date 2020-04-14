Анонсированы смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: SoC Snapdragon 865, до четырёх камер, быстрая зарядка и цена… до $1000
Как и было запланировано, компания OnePlus провела презентацию своих новых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Обе новинки получили один и тот же флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, поддержку связи 5G и сканер отпечатков пальцев в дисплее. Отличия между моделями заключаются, в основном, в дисплеях, модулях камер и батареях.
По сравнению с прошлогодними моделями производитель заметно улучшил дисплей и камеру, а также некоторые внутренние компоненты. Теперь пользователи могут выбрать конфигурацию, включающую до 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5 в случае версии Pro) и до 256 ГБ хранилища на базе памяти UFS 3.0. Кроме того, реализована поддержка высокоскоростного стандарта связи Wi-Fi 6. Частота обновления дисплея в версии OnePlus 8 Pro теперь составляет 120 Гц.
Существенно модернизации подверглась камера, которая теперь в случае OnePlus 8 Pro включает четыре модуля. Главный модуль содержит крупный 1/1,4-дюймовый 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX689 и оптическую систему стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль (угол обзора 120 градусов) может похвастаться наличием 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586. Также в наличии имеется телефото модуль с оптической системой стабилизации изображения. Он обеспечивает 3-кратное гибридное увеличение и 30-кратное цифровое увеличение. Наконец, камера включает новый модуль Color Filter Camera, который служит для фильтров и световых эффектов. У OnePlus 8 камера тройная. Она включает 48-мегапиксельный главный сенсор, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль.
Среди прочих особенностей новинок можно выделить наличие стерео динамиков с поддержкой Dolby Atmos, улучшенной системы тактильно обратной связи Haptic Vibration 2.0. Оба устройства поддерживают быструю зарядку Warp Charge 30T с передачей 30 Вт энергии. Версия OnePlus 8 Pro дополнительно предлагает поддержку быстрой беспроводной зарядки Warp Charge 30 Wireless, защиту от воды и пыли IP68 и более ёмкую батарею. Технические характеристики обеих моделей представлены в следующей таблице.
|OnePlus 8 Pro
|OnePlus 8
|Платформа
|7-нм Qualcomm Snapdragon 865: 8 ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + 16-ядерный GPU Adreno 650 + 5G-модем
|Дисплей
|6,78 дюйма, Quad HD+ (3168х1440), Fluid AMOLED Display, 120 Гц, стекло 3D Corning Gorilla Glass
|6,55 дюйма, Full HD+ (2400х1800), Fluid AMOLED Display, 90 Гц, стекло 3D Corning Gorilla Glass
|ОЗУ
|8/12 ГБ LPDDR4X
|8/12 ГБ LPDDR5
|Флеш-память
|128/256 ГБ (UFS 3.0)
|Беспроводные модули
|Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, NFC, двухдиапазонный GPS
|Основная камера
|Система из четырех модулей:
48 Мп f/1.8, 25 мм, PDAF, Laser AF, OIS
48 Мп, f/2.2, 13 мм, PDAF
8 Мп, f/2.4, PDAF, OIS, 3x zoom
5 Мп, f/2.4
|Система из трех модулей:
48 Мп, f/1.8, 25 мм, PDAF, OIS
16 Мп, f/2.2, 13 мм, PDAF
2 Мп, f/2.4, (макро)
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран одинарный модуль 16 Мп
|Сканер отпечатка пальцев
|Есть, встроенный в экран
|Разъемы
|USB Type-C
|Аккумулятор
|4510 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт, беспроводной до 30 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 3 Вт)
|4300 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт
|Габариты
|165,3×74,4×8,5 мм
|160,2×72,9×8 мм
|Масса
|199 г
|180 г
|Защита
|есть, IP68
|нет
|Операционная система
|Android 10 + OxygenOS 10.0
|Цвета корпуса
|Glacial Green,
Ultramarine Blue,
Onyx Black
|Onyx Black,
Glacial Green,
Interstellar Glow,
Polar Silver
Продажи новых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стартуют с 24 апреля. Цена OnePlus 8 составляет $699 или $799 за конфигурации с 8/128 или 12/256 ГБ памяти, соответственно. Модель OnePlus 8 Pro в таких же конфигурация памяти оценивается в $899 и $999.