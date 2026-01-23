Анонсирован первый в мире аниме-сериал о трейдинге

В сети появился трейлер FX Fighter Kurumi-chan — первого аниме-сериала о торговле на финансовых и крипторынках. Лента официально получила телевизионную адаптацию и выйдет в этом году. Проект базируется на популярной манге с элементами психологической драмы и реалий трейдинга.

Будущий сериале уже собрал онлайн-интерес трейдеров и криптоэнтузиастов после публикации первого тизер-трейлера и визуалов. Манга FX Senshi Kurumi-chan создана автором Demunyan и иллюстратором Daisuki Tansan. Она публикуется с февраля 2021 года в журнале Monthly Comic Flapper от Kadokawa Media Factory и состоит из восьми томов по состоянию на весну 2025-го, а девятый том выйдет 22 января 2026 года.

События сериала разворачиваются вокруг Куруми Фукуги, студентки университета, которая вступает в мир торговли на валютном рынке (FX/Forex), чтобы вернуть 20 миллионов иен, которые ее покойная мать потеряла в результате неудачных спекуляций. Главная героиня верит, что сможет легко вернуть эти деньги, но быстро сталкивается с реальностью жесткого рынка, где графики могут меняться мгновенно, а эмоциональное давление и непредсказуемые «без-реализованные убытки» угрожают срывом планов трейдера.

Над анимацией работает студия Passione. Режиссером проекта ставка Юки Огава (работал над Mieruko-chan и Miru Tights). Первые сцены трейлера показывают, как героиня внимательно следит за торговой платформой, сначала с оптимизмом на росте котировок, а дальше — в момент рыночного падения, что мгновенно уничтожает ее прибыли. Такой подход подчеркивает эмоциональное напряжение и рисковую природу торговли с высоким кредитным плечом — ключевую тему сериала.

Формат FX Fighter Kurumi-chan отличается от похожих: это не типичный финансовый или технический гайд, а история о психологическом давлении и последствиях трейдинга, где колебания графиков становятся символом внутреннего состояния героини, а прибыли и убытки — вопросом жизни и смерти в понимании персонажа. Для аудитории криптовалютных сайтов этот проект интересен тем, что экономические рынки, риски и поведение криптовалютных трейдеров становятся центральной темой в массовой культуре — подобно восприятию волатильности криптовалют через мемы и трейдерские дискуссии.

У жанре есть похожие работы, которые тоже касаются финансовых тем. Например, аниме C: The Money of Soul and Possibility Control исследует кризис реальных и финансовых рынков в аллегорическом формате (но с элементами фантастики), другие манга/визуальные романы, где главные герои погружаются в торговлю акциями, криптовалютами или финансовые игры, хотя они реже получают анимационные адаптации. Выход FX Fighter Kurumi-chan в аниме выглядит как появление нового, узкоспециализированного сюжета о финансах и риске, что может резонировать с аудиторией трейдеров и криптоэнтузиастов.

Источник: Anitrendz.com