Apple анонсировала TWS-наушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 и вдвое меньше шума в режиме шумоподавления за $249

Автономность AirPods Pro 2 – 6 часов воспроизведения аудио на одном заряде, что на 33% больше, чем у оригинальных AirPods Pro.

Зарядный футляр обеспечивает 30 часов прослушивания – на 6 часов больше, чем оригинальная модель.