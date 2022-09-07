Apple анонсировала TWS-наушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 и вдвое меньше шума в режиме шумоподавления за $249

Вслед за своей «лучшей линейкой Apple Watch» (Watch Series 8, Watch SE 2-го поколения и защищенные Watch Ultra для экстремального спорта) на сегодняшней продолжающейся презентации Apple “Far Out” анонсировали AirPods Pro 2-го поколения. По словам Apple, это «самые продвинутые AirPods на сегодня». Это обновление первого поколения AirPods Pro, вышедшее три года назад — в октябре 2019 года.
- Новая модель сохранила дизайн оригинальных AirPods Pro, в то время как все изменения сосредоточены внутри – улучшенный внутренний дизайн и улучшенные характеристики.
- У AirPods Pro 2 новый аппаратный базис — чип Apple H2, который обеспечит более высокое качество звука и вдвое эффективнее шумоподавления.
- Персональная настройка и создание персонализированного профиля Spatial Audio
– с учетом формы ушей каждого пользователя – с помощью камеры iPhone/
- AirPods Pro 2 получили обновленный дизайн на новые размеры насадок-вкладышей, и поставляться с зарядным футляром, способным звуком просигнализировать о своем местонахождении в ответ на запрос в фирменном приложении для поиска потерянных устройств Apple Find My (Локатор).
- Кроме зарядки с помощью кабеля Lightning или зарядного устройства Qi или MagSafe, футляр можно заряжать с помощью зарядного устройства Apple Watch.
- Автономность AirPods Pro 2 – 6 часов воспроизведения аудио на одном заряде, что на 33% больше, чем у оригинальных AirPods Pro. Зарядный футляр обеспечивает 30 часов прослушивания – на 6 часов больше, чем оригинальная модель.
- Цена осталась на прежнем уровне – $249 (это для рынка США и без учета налогов). Предзаказ AirPods Pro 2 стартует 9 сентября, а в свободной продаже наушники появится 23 сентября.
Официальные рекламные изображения AirPods Pro 2
Официальная реклама AirPods Pro 2 с демонстрацией ключевых особенностей