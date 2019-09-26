Apple будет выводить сервисное сообщение о неавторизованной замене дисплея в iPhone 11 (уведомление четыре дня будет закреплено на экране блокировки)

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По всей видимости Apple понравилось общаться с владельцами iPhone с помощью сервисных сообщений и после уведомления о неавторизованной замене батареи компания будет выводить аналогичное сообщение о замене экрана. Стоить заменить поврежденный экран в неавторизованном сервисе, как смартфон начнет выводить на экран «Important Display Message».

На странице поддержки указано, что программа уведомления будет работать на свежих моделях iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Первые четыре дня после замены экрана сообщение будет постоянно находиться на экране блокировки, через 15 дней оно переместится в раздел настроек, после чего окончательно перекочует в раздел Settings > General > About.

Отметим, что как и в случае с батареей, Apple переживает о безопасности и благополучии своих клиентов, которые могут испытывать проблемы при использовании неоригинальных запчастей, в том числе с подсветкой, цветопередачей, сенсорным слоем и т.д.

«Только специалисты, прошедшие обучение по обслуживанию Apple и использующие оригинальные запчасти и инструменты Apple, должны заменять дисплеи iPhone. К таким поставщикам услуг относятся: Apple, авторизованные поставщики услуг Apple или независимые поставщики услуг по ремонту, использующие оригинальные запчасти Apple. Замена, произведенная не Apple, авторизованными поставщиками услуг или сертифицированными специалистами, может не соответствовать надлежащим процедурам безопасности и ремонта и может привести к неправильной работе или проблемам с качеством или безопасностью дисплея. Дисплеи Apple спроектированы так, чтобы точно соответствовать устройству. Кроме того, при неправильном ремонте, при котором исполнитель не заменит верным способом винты и защитные экраны, в смартфоне могут остаться незакрепленные детали, которые могут повредить аккумулятор и, соответственно, вызвать перегрев или травму» — указано на официальной странице Apple.

Напомним, что недавно Apple разрешила независимым мастерским ремонтировать iPhone, для чего будет поставлять им оригинальные запчасти по сниженным ценам.

Источник: Engadget, Apple