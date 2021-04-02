Apple грозит еще один коллективный иск — на сей раз из-за скандала Flexgate с перетиранием шлейфов экранов в более старых моделях MacBook Pro





Вдобавок к одному коллективному иску из-за пресловутых клавиатур типа «бабочка» компания Apple на этой неделе получила в США еще один — судья Эдвард Давила решил дать ход иску по Flexgate, постановив, что производитель, зная о проблеме, продолжал продавать устройства.

«Суд решил, что утверждений о предварительном тестировании в сочетании с содержательными жалобами клиентов достаточно убедительное свидетельство, что Apple лучше других была осведомлена о предполагаемом дефекте». фрагмент из постановления Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии (полный текст есть на сайте The Verge)

Напомним, о недостатке, свойственном моделям MacBook Pro 2016 года, стало известно в 2019 году. Суть проблемы, которую впоследствии нарекли Flexgate, в том, что со временем кабель, идущий от системной платы к дисплею, перетирается и повреждается.

Ситуация усугубляется несколькими факторами. Во-первых, Apple сделала этот кабель стоимостью $6 несъемным со стороны экрана (предположительно, на этот шаг пошли в погоне за уменьшением габаритов). Ну и во-вторых, специфика проблемы такова, что проявляется она далеко не сразу, а после завершения гарантийного срока. Поначалу Apple отказывалась признавать эту проблему, и многим пользователям пришлось оплатить ремонт со своего кармана. Поскольку шлейф намертво припаян к дисплею, заменить его отдельно нельзя и приходится менять весь дисплей целиком — за $600.

В итоге Apple признала проблему Flexgate и согласилась бесплатно починить дефектные устройства — MacBook Pro 2016 года с сенсорной панелью Touch Bar и без нее. В более новых MacBook Pro 2019 года инженеры тайком устранили этот недостаток и они не подвержены проблеме Flexgate. По крайней мере, на это указывает отчет с разборкой ноутбука специалистами iFixit, где говорится об удлиненном шлейфе.

В отличие от разбирательства по клавиатурам-бабочкам, иску по Flexgate формально пока не присвоен класс коллективного, но теперь когда в одном деле выстроились девять разных истцов, судья предлагает им подать новую измененную жалобу. То есть, переквалификация их дела в коллективный иск вопрос времени.