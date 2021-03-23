Apple HomePod mini оснащена неактивным датчиком измерения температуры и влажности





Как сообщает Bloomberg, смарт-колонка HomePod mini оборудована сенсором производства Texas Instruments, который предназначен для измерения комнатной температуры и уровня влажности. Специалисты из iFixit обнаружили чип размером 1.5х1.5 мм, который расположен отдельно от основных компонентов устройства. По всей видимости, он не используется для измерения температуры электронных частей HomePod mini.

Согласно имеющейся информации, Apple рассматривает вариант с тем, чтобы разрешить сенсору передавать данные другим HomeKit-устройствам, например вентиляторам и термостатам. Подобная функциональность есть у смарт-девайсов Amazon Echo, которые имеют встроенные датчики температуры. Благодаря этому можно настраивать различные сценарии автоматизации. Bloomberg предполагает, что Apple, посредством выпуска будущих обновлений, может предложить что-то похожее и для HomePod mini. Так что не нужно будет покупать дополнительные аксессуары для вашего умного дома.

В прошлом у компании были прецеденты, когда она активировала незадействованные чипы в своих устройствах. Например, iPod touch 2008 года был оборудован модулем Bluetooth, который заработал спустя лишь год после релиза девайса.

Источник: Engadget