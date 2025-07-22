Новости Украина 22.07.2025 comment views icon

Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Apple iPhone теперь кассовый аппарат — Monobank запускает «Терминал в смартфоне» для iOS

Ранее услуга Monobank по использованию смартфона в качестве терминала для оплаты работала только на Android.

Владельцы Apple iPhone наконец получили функцию Monobank, которая уже давно есть на остальных современных смартфонах. Соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал об этом в Telegram. По его словам, теперь бизнесмены с любыми смартфонами смогут подключить услугу эквайринга.

«Я во время тестирования установил жене терминал на ее iPhone и теперь она каждое утро списывает с меня деньги за завтрак. Хочу на нее накатать жалобу в АМКУ за использование монопольного положения и незаконное обогащение», — шутит Гороховский.

Приложение для iOS «Терминал by mono» предоставляет владельцу возможность принимать NFC-платежи с банковских карт, телефонов и умных часов. Для этого нужен только iPhone XS или новее и никаких отдельных физических терминалов. Когда в приложении на телефоне введена сумма, чтобы ее оплатить, нужно только приложить карту.

Monobank запустил «Терминал в смартфоне» в 2022 году. Подключение занимает несколько минут, комиссия начинается от 1,3%. Служба полностью фискализирует платежи в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает защиту данных. Данные не хранятся ни на устройстве, ни на серверах банка или Apple, терминал интегрирован с РРО.

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