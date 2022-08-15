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Apple вивчає можливість показу реклами на iPhone — Марк Гурман з Bloomberg

Apple вивчає можливість показу реклами на iPhone — Марк Гурман з Bloomberg

Компанія Apple розглядає можливість додавання реклами у більшу кількість застосунків, встановлених на iPhone та інших пристроях Apple, включаючи Maps, Books та Podcasts. Як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, компанія провела внутрішнє тестування пошукових оголошень у Maps, які можуть показувати рекомендації під час пошуку ресторанів, магазинів або інших прилеглих закладів.

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Apple вже використовує аналогічну рекламну модель в App Store – розробники можуть платити за просування своєї програми на сторінці пошуку за певним запитом, наприклад, «головоломки» або «фоторедактор». Як зазначає Гурман, реклама в Maps може працювати так само, коли компанії платять за те, щоб їх оголошення з’являлися у верхній частині результатів пошуку.

Гурман вважає, що Apple також могла б додати рекламу до своїх додатків Podcasts і Books. Потенційно це може дозволити видавцям розміщувати рекламу в областях усередині програми або платити за те, щоб їхній контент розміщувався вище в результатах пошуку. Зараз усі три програми не містять реклами.

Зазначимо, в App Store вже є реклама на сторінці Search. Гурман вважає, що Apple додатково розмістить рекламу на вкладці Today та на сторінках завантаження програм. За даними 9to5Google, реклама на вкладці Today буде показуватися у вигляді великих карток зі словом Ad, розташованим під назвою програми, а реклама на окремих сторінках програми буде виділена синім кольором у розділі You Might Also Like.

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Крім того, реклама може з’явитись і у сервісі Apple TV Plus. Гурман вважає, що компанія може запустити дешевший тарифний план із підтримкою реклами. Netflix і Disney Plus планують зробити такі ж нововведення до кінця цього року. Зараз Apple TV Plus пропонує план підписки без реклами за $4,99 на місяць (хоча сервіс почав показувати рекламу під час прямих трансляцій Friday Night Baseball).

Apple вперше запустила рекламу в App Store у 2016 році, а також показує оголошення у своїх додатках Stocks та News.

Джерело: The Verge


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