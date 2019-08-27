Apple не будет пока наделять смартфоны iPhone функцией рации Walkie-Talkie





Как сообщает источник, Apple заморозила планы по добавлению в смартфоны iPhone новой функции Walkie-Talkie, которая в теории позволяла бы использовать смартфон в качестве рации и общаться на небольших расстояниях посредством радиосвязи в условиях отсутствия сотового покрытия.

Соответствующая функциональность разрабатывалась в рамках проекта Project OGRS. Примечательно, что до сих пор в сети не было никаких упоминаний об этом проекте. Сообщается, что для работы функции был необходим радиочастотный ресурс в диапазоне 900 МГц, который часто используется для нужд коммунальной и нефтегазовой отраслей. По словам собеседников The Information, что функция рассчитана на работу совместно с модемами Intel. Учитывая, что Apple купила большую часть модемного бизнеса Intel, непонятно, почему Apple передумала и отложила проект в долгий ящик. Но это может быть связано с уходом из компании Рубена Кабальеро, который ранее курировал разработку модемов. Как рассказали The Information информаторы, Кабальеро отвечал за проект и считал его «своим ребенком». С другой стороны, причиной может быть решение Apple снова использовать модемы Qualcomm.

Как бы там ни было, очевидно, что функция рации Walkie-Talkie на iPhone в ближайшем будущем не появится. Но будем надеяться, что когда-нибудь в будущем Apple вспомнит об этом проекте. В конце концов функциональность Walkie-Talkie есть на часах Apple Watch (кроме первой модели). Напомним, она дебютировала в прошлом году с операционной системой watchOS 5 и позволяет общаться по голосовой связи с помощью часов, имитируя рацию.

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