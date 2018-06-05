watchOS 5: обновленные результаты и уведомления, автоматическое определение типа активности, рация Walkie-Talkie, Activity Sharing и др.

В рамках презентации WWDC 2018 компания Apple официально представила существенно обновленную операционную систему для умных часов watchOS 5. Основной упор разработчики сделали на функции, связанные с фитнесом, общением и быстрым доступом к информации.

Благодаря функции Activity Sharing, владелец умных часов Apple Watch теперь может бросить вызов другому пользователю платформы, поучаствовав в недельном соревновании Activity Competitions. Закрывая кольца активности, можно будет увидеть результаты своего оппонента, что будет мотивировать обоих участников не забрасывать занятия спортом.

Новая функция Auto-Workout Detection не только автоматически определяет вид спортивной активности, но и предлагает завершить тренировку, как только зафиксирует отсутствие соответствующих движений — это позволит верно записать время и другие параметры тренировки, что важно с точки зрения корректности ведения статистики. Кстати, помимо 12 наиболее популярных видов активности, разработчики Apple также добавили йогу и хайкинг (пешие прогулки на природе).

Поклонники бега наконец смогут видеть в режиме реального времени свой каденс (количество шагов в минуту), а также будут получать уведомления о темпе, если он ниже или выше запланированных показателей. Также добавлена новая метрика «текущий темп», которая позволяет оценить не средние показатели, а мгновенные, что позволит на ходу скорректировать скорость бега.

С новой watchOS 5 в умных часах появилась удобная рация Walkie-Talkie, позволяющая общаться с избранными контактами буквально одним касанием к экрану. Рация работает посредством Wi-Fi или сотовой сети, поэтому с ее помощью можно разговаривать с любыми пользователями по всему миру, а не только в непосредственной близости от абонента.

Любители длительных пробежек теперь могут брать с собой в дорогу любимые подкасты, благодаря поддержке Apple Podcasts. Свежие выпуски автоматически синхронизируются с часами Apple Watch и другими устройствами Apple, так что пользователю не придется слушать их дважды. Таким образом музыку, аудиокниги, медитации и другие подкасты можно будет воспроизводить в оффлайн-режиме, без iPhone в пределах связи.

Используя машинное обучение, разработчики Apple существенно обновили функциональность интеллектуального помощника Siri. Теперь он выдает более точные и правильные подсказки, основываясь на полном объеме доступной ему информации, включая маршрут, ритм сердца, трафик и т.д. Также были улучшены уведомления, которые теперь позволяют взаимодействовать с приложениями (например, подтверждать заказ) без необходимости открывать само приложение.

Американские студенты теперь могут не носить с собой студенческий билет, так как Apple «встроила» Student ID Card в часы — теперь получить доступ в кампус, заплатить за обед и т.д. можно просто приложив к считывателю часы. Вместе с новой ОС часы Apple Watch получили новые ремешки и темы оформления стоимостью $49.

Завершая описание watchOS 5 отметим, что новая система будет доступна в виде бесплатного обновления ближайшей осенью. Ее можно будет установить на часы Apple Watch Series 1 и более новые модели, а вот оригинальные Apple Watch не поддерживаются. Для установки потребуется смартфон iPhone 5s или более свежая модель с iOS 12.

Источник: Apple