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Apple запатентовала концепт складного iPhone с сенсорными датчиками по всему корпусу

Apple запатентовала концепт складного iPhone с сенсорными датчиками по всему корпусу

Бюро патентов и товарных знаков США на этой неделе выдало Apple несколько патентов, среди которых больше всего интригует концепт iPhone с сенсорными датчиками, расположенными по всему корпусу для управления громкостью, яркостью, играми и тому подобное.

Первая иллюстрация, предоставленная дизайнерами из Купертино вместе с заявкой на патент, изображает модель похожую на складной iPhone с датчиками прикосновения по всему корпусу. Идея состоит в том, чтобы пользователь мог взаимодействовать с телефоном даже не открывая его.

«Возможно, будет сложно совместить сенсорный ввод и эффективно отобразить пользовательское изображение. Например, когда пользователь касается дисплея с сенсорным экраном, его рука может блокировать отображаемые на дисплее изображения», — объясняют в приложении к патенту.

Компания считает, что сенсорные датчики более универсальны, чем физические переключатели. Панель управления на корпусе может меняться или адаптироваться к устройству. Например, в сложенном состоянии задний экран и панель управления дадут возможность ответить на вызов или отклонить его. В разложенном — эти элементы управления можно отключить, чтобы избежать случайной активации, или переместить функции на боковые стороны устройства.Apple запатентовала концепт складного iPhone с сенсорными датчиками по всему корпусу

При прослушивании музыки в сложенном состоянии на панели управления можно регулировать громкость, переключение и прокрутку треков. После этого элементы управления могут динамически переключаться на интерфейс телефона во время разговора.

Общая идея патента отличная, но Apple не ограничивает свое видение и говорит, что может применить эту технологию и к нескладным устройствам.

Недавние утечки свидетельствуют, что iPhone 15 может отказаться от физических боковых кнопок и заменить их на сенсорные элементы управления. Технология Taptic Engine будет имитировать ощущение нажатия кнопок, подобно тому, как работают кнопка «Домой» в iPhone SE и новые трекпады MacBook.

Одно из самых странных предложений Apple – размещение сенсорного управления для видеоигр на задней панели телефона.

«В игровых и других приложениях можно использовать датчики прикосновений на задней поверхности устройства для сенсорного ввода, пока связанная визуальная информация будет выведена на дисплей с противоположной стороны».

Есть вопрос относительно того, насколько удобна эта функция и сколько времени понадобится пользователям, чтобы научиться одновременно держать телефон и использовать элементы управления на задней панели.

Apple запатентувала концепт складаного iPhone із сенсорними датчиками по всьому корпусу

Основным недостатком нового интерфейса, независимо от того, складное устройство или нет, является то, что это делает его еще более чувствительным к повреждениям. Чехол может защитить телефон, но ценой потери сенсорной функции. Со всем тем, у Apple есть целая коллекция патентов на ее личном «кладбище утраченных идей», так что не стоит ожидать, что именно этот когда-то реализуется.

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Источник: Techspot


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