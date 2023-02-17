Apple запатентовала концепт складного iPhone с сенсорными датчиками по всему корпусу

Бюро патентов и товарных знаков США на этой неделе выдало Apple несколько патентов, среди которых больше всего интригует концепт iPhone с сенсорными датчиками, расположенными по всему корпусу для управления громкостью, яркостью, играми и тому подобное.

Первая иллюстрация, предоставленная дизайнерами из Купертино вместе с заявкой на патент, изображает модель похожую на складной iPhone с датчиками прикосновения по всему корпусу. Идея состоит в том, чтобы пользователь мог взаимодействовать с телефоном даже не открывая его.

«Возможно, будет сложно совместить сенсорный ввод и эффективно отобразить пользовательское изображение. Например, когда пользователь касается дисплея с сенсорным экраном, его рука может блокировать отображаемые на дисплее изображения», — объясняют в приложении к патенту.

Компания считает, что сенсорные датчики более универсальны, чем физические переключатели. Панель управления на корпусе может меняться или адаптироваться к устройству. Например, в сложенном состоянии задний экран и панель управления дадут возможность ответить на вызов или отклонить его. В разложенном — эти элементы управления можно отключить, чтобы избежать случайной активации, или переместить функции на боковые стороны устройства.

При прослушивании музыки в сложенном состоянии на панели управления можно регулировать громкость, переключение и прокрутку треков. После этого элементы управления могут динамически переключаться на интерфейс телефона во время разговора.

Общая идея патента отличная, но Apple не ограничивает свое видение и говорит, что может применить эту технологию и к нескладным устройствам.

Недавние утечки свидетельствуют, что iPhone 15 может отказаться от физических боковых кнопок и заменить их на сенсорные элементы управления. Технология Taptic Engine будет имитировать ощущение нажатия кнопок, подобно тому, как работают кнопка «Домой» в iPhone SE и новые трекпады MacBook.

Одно из самых странных предложений Apple – размещение сенсорного управления для видеоигр на задней панели телефона.

«В игровых и других приложениях можно использовать датчики прикосновений на задней поверхности устройства для сенсорного ввода, пока связанная визуальная информация будет выведена на дисплей с противоположной стороны».

Есть вопрос относительно того, насколько удобна эта функция и сколько времени понадобится пользователям, чтобы научиться одновременно держать телефон и использовать элементы управления на задней панели.

Основным недостатком нового интерфейса, независимо от того, складное устройство или нет, является то, что это делает его еще более чувствительным к повреждениям. Чехол может защитить телефон, но ценой потери сенсорной функции. Со всем тем, у Apple есть целая коллекция патентов на ее личном «кладбище утраченных идей», так что не стоит ожидать, что именно этот когда-то реализуется.

Источник: Techspot