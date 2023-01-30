В следующем году Apple намерена выпустить складной iPad с подставкой из углеродного волокна – аналитик Мин-Чи Куо

По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple может выпустить складной планшет iPad уже в следующем году. К нему присоединится обновлённый iPad Mini, который должен быть запущен в массовое производство в начале 2024 года.

«Я уверен в складном iPad в 2024 году и ожидаю, что эта новая модель увеличит поставки и улучшит ассортимент продукции», — написал он в Twitter.

Куо не поделился подробностями о складном iPad, но сказал, что он будет оснащён подставкой из углеродного волокна, выпущенной китайским производителем компонентов Anjie Technology.

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Thus, I’m taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I’m positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023

Отметим, это не первые слухи о возможности появления складного планшета iPad. Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultant ранее сообщал, что Apple разрабатывает гибрид iPad/MacBook с примерно 20-дюймовым складным экраном, но ожидал, что он не будет готов к выпуску до 2026 года. Позже Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple изучает возможность выпуска складного устройства с двумя экранами. Предполагалось, что нижняя половина дисплея будет служить виртуальной клавиатурой, когда устройство используется в качестве раскладушки в стиле MacBook. Гурман не называл конкретных сроков выхода такого устройства, хотя говорил, что складной iPad может быть выпущен «позже в этом десятилетии».

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Ранее Минг-Чи Куо предполагал, что в 2023 году Apple может выпустить складной iPhone. Такой прогноз он делал около двух лет назад. Гурман также сообщал, что Apple обсуждала выпуск складного устройства с размером экрана, аналогичным 6,7-дюймовому iPhone 12 Pro Max. Учитывая отсутствие слухов о складном iPhone в последнее время, трудно представить, что он будет выпущен в 2023 году, как ранее предсказывал Куо.

Источник: The Verge