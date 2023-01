В следующем году Apple намерена выпустить складной iPad с подставкой из углеродного волокна – аналитик Мин-Чи Куо

По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple может выпустить складной планшет iPad уже в следующем году. К нему присоединится обновлённый iPad Mini, который должен быть запущен в массовое производство в начале 2024 года.

Куо не поделился подробностями о складном iPad, но сказал, что он будет оснащён подставкой из углеродного волокна, выпущенной китайским производителем компонентов Anjie Technology.

Thus, I’m taking a cautious approach to iPad shipments for 2023, predicting a YoY decline of 10-15%. Nevertheless, I’m positive about the foldable iPad in 2024 and expect this new model will boost shipments and improve the product mix.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023