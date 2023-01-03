Apple повышает стоимость замены аккумулятора iPhone, iPad и MacBook — с 1 марта услуга подорожает на $20-$50

Apple поднимает цену на установку новой батареи в большинство iPhone, iPad и Mac, начиная с 1 марта. Компания разместила объявление об этом на страницах, посвященных ремонту устройств – мелким шрифтом под ценой.

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Повышение цены зависит от устройства. Для iPhone все просто: на сайте Apple говорится, что плата за негарантийное обслуживание батареи будет увеличена на $20 для всех моделей iPhone до iPhone 14. Для смартфонов с кнопкой «Домой» это означает, что цена возрастет с $49 до $69, а для моделей с Face ID – с $69 до $89. Цены, актуальные на данный момент, были введены в 2019 году, после того как Apple провела годовую акцию, в рамках которой пользователи могли получить новую батарею за 29 долларов, чтобы загладить получившую общественный резонанс ситуацию с сообщением о «неавторизованной замене батареи».

Для «всех моделей MacBook Air» повышение цены составит $30, в результате чего цена повысится со $129 до $159 долларов. Для MacBook с 2015 года и MacBook Pro цена замены батареи возрастет на $50 и составит $249.

В отношении iPad некоторое разнообразие, связанное с большим количеством моделей планшета. Согласно Apple, повышение цен составит $20, однако оно будет распространяться лишь на следующие модели:

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iPad Pro 12,9” актуального 6-го и 5-го поколений

iPad Pro 11” 4-го и 3-го поколений.

iPad Pro 10,5”

iPad Pro 9,7”

Все iPad mini

Все iPad Air

Неизвестно, отразится ли рост стоимости замены аккумулятора на программе самостоятельного ремонта техники Apple, которая позволяет покупать аккумуляторы для iPhone 12, 13 или 2022 SE, а также для MacBook Air (технически можно купить аккумуляторы и для MacBook Pro, но они продаются вместе с крышкой корпуса за более чем $500). Пока что на сайте магазина самообслуживания нет предупреждения о повышении цены – аккумулятор и наборы винтов для iPhone 12 и 13 в настоящее время стоят $69 с возмещением около $24 при возврате старой батареи.

Теоретически изменение платы за замену батареи не должно повлиять на людей, которые заплатили за расширенный план обслуживания Apple — на страницах компании по ремонту Mac, iPhone и iPad написано о том, что продукт имеет право на замену батареи без каких-либо дополнительных затрат, если с услугой AppleCare+, а батарея держит менее 80% от своей первоначальной емкости.

Стоит заметить, что даже если вы обнаружите критически малое время работы батареи, вам придется заплатить за ее замену, если только программное обеспечение вашего устройства не выявило проблемы со здоровьем аккумулятора.

Источник: The Verge